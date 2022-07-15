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小球迷與死神拔河！陳禹勳曝「單親爸1心願」祝福藏洋蔥：恩熙加油

▲▼中職陳禹勳。（圖／記者李毓康攝）

▲陳禹勳分享與恩熙爸爸的故事。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名爸爸日前透露，兒子恩熙是味全龍小球迷，目前在加護病房與死神搏鬥，希望大家能給兒子祝福。樂天桃猿「鄉長」陳禹勳得知後，分享與這對父子的故事，「恩熙的父親佩奇是一位單親爸爸」，努力訓練想到球場打球，向兒子證明自己是有用的人，「很希望恩熙趕快醒過來，這樣才有機會看到爸爸的努力不放棄」。

陳禹勳稍早在臉書發文，2020年6月與味全龍劉時豪聚餐，恩熙爸爸剛好在那邊工作，看到他們便熱情打招呼，「他跟我說，是因為我才繼續回去練棒球」。恩熙爸爸透露，國高中打過棒球，後來放棄了，目前在社會組假日比賽，並希望可以參加選秀測試會，不過很擔心球速140會沒有機會，「只是想跟棒球迷兒子恩熙，證明自己是有用的人」。

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陳禹勳鼓勵恩熙爸爸要勇敢嘗試不要放棄，兩人偶爾會透過臉書粉絲團聊天，也聊到想送恩熙去棒球隊，以及練習時遇到的問題，「我常年比賽，只能利用賽後簡單回覆，現在看來覺得自己很內疚，沒能在棒球練習幫上佩奇太多忙」。陳禹勳也為恩熙加油，希望恩熙可以快點醒來，「這樣才有機會看到爸爸的努力不放棄」。

陳禹勳有感而發，每個人都有人生中追逐的夢想，但無奈現實總會給我們很多考驗，「單親扶養教育小孩利用休息時間練球，這是很多人無法做到的毅力堅持，佩奇你在我心中是最有用的人，我尊敬你，恩熙加油、佩奇你也一定要加油」。

然而，味全龍林智勝14日對戰老東家樂天桃猿，賽前練習，隊友拿莫伊漾收到一名球迷來訊，透露小朋友正在加護病房與死神搏鬥，希望能為他加油打氣。味全龍選手相約，安打上壘都要為這小朋友集氣，在林智勝開轟繞回本壘後，也透過鏡頭向他喊話，「希望他趕快好起來。」

▼恩熙爸爸想回到球場打球。（圖／翻攝自陳禹勳FB）
 

▲▼ 。（圖／翻攝自陳禹勳FB）

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