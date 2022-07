美眾院通過國防授權法案　挺台參與2024環太平洋軍演

▲美國眾院14日通過2023年國防授權法案,支持邀台灣參與環太平洋軍演。(圖/翻攝自臉書)

中央社記者江今葉華盛頓14日專電

美國眾議院今天通過2023年國防授權法案,支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍演。眾院亞太小組主席貝拉提出的「台灣和平與穩定法案」也納入法案中,強化美台夥伴關係。

另外,眾議員金映玉與麥考爾也提出修正案,要求行政部門說明對台軍售延遲交付的原因並加快交付。

經過多天的冗長辯論與表決後,美國眾議院院會今天傍晚329票贊成、101票反對,通過「2023財政年度國防授權法案」(NDAA FY23)。由於有多達650條修正提案,最後法案內容還須待眾院議事人員整理後才會對外公布。

不過,貝拉(Ami Bera)今天透過推特表示,他所提出的「台灣和平與穩定法案」(Taiwan Peace and Stability Act)昨天晚間已經率先表決通過,作為年度國防授權法案修正案的一部分,「這項兩黨立法強化美台夥伴關係,並增強對北京企圖脅迫和孤立台灣的威嚇」。

Great news: my Taiwan Peace and Stability Act passed last night as an amendment to the #FY23NDAA!



This bipartisan legislation strengthens the U.S.-Taiwan partnership and enhances deterrence over Beijing attempts to intimidate and isolate #Taiwan.