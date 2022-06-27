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海尼根投資在地生產　成為台灣第一家國際啤酒釀酒商

▲▼海尼根投資在地生產成為台灣第一家國際啤酒釀酒商。（圖／資料照）

▲海尼根投資在地生產成為台灣首家國際啤酒釀酒商。（圖／資料照）

【企劃特輯】

海尼根（Heineken N.V.）已與三洋維士比集團達成合作協議，將接管其子公司：台灣龍泉鑽興業股份有限公司，位於台灣屏東縣內埔鄉啤酒廠的多數所有權和管理權。本交易已獲得台灣經濟部投資審議委員會的批准，本案目前尚未完成交割條件，財務交易條件不予披露。

關於海尼根台灣
海尼根是傲視全球的國際啤酒釀造商，也是優質啤酒、零酒精啤酒、及蘋果酒的領導開發商與行銷商。在海尼根品牌的帶領下，集團擁有超過300種包含國際、區域、本地和特色啤酒及蘋果酒的產品組合。海尼根與全球82,000多名員工致力於透過釀造團聚歡樂，打造更美好的世界。我們的夢想是打造啤酒的未來、贏得消費者的信任。同步投入創新、長期品牌經營，遵循嚴謹的銷售模式和集中成本管理。經由「釀造更美好的世界」，將永續發展融入到企業運作當中。海尼根擁有平衡的全球足跡，無論是在已開發市場或開發中市場均處於領導地位。現在全球70多個國家/地區均有經營啤酒釀酒廠，並有麥芽處理廠、與蘋果酒酒廠等其他生產設施。1987年海尼根公司將旗下海尼根啤酒引進台灣、2002年海尼根正式成立台灣分公司。在經過精心規劃的產品組合，海尼根公司在台灣建立了強大的品牌影響力。旗下知名品牌包含海尼根（Heineken）、虎牌啤酒（Tiger）、Strongbow（詩莊堡蘋果酒）、Edelweiss（艾德懷斯）白啤酒等。身為負責任的企業公民，海尼根致力於倡導理性飲酒，共創美好生活！

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