　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

恩恩案報告「遭指有矛盾」　新北衛生局駁斥：應公布1922通話過程

▲▼ 恩恩爸 。（圖／翻攝自視訊採訪影片）

▲恩恩爸在兒子染疫病逝後，積極奔走要求相關單位還原真相。（圖／翻攝自視訊採訪影片）

記者趙于婷／台北報導

新北市染疫男童「恩恩」延誤送醫爭議延燒至今，中央流行疫情指揮中心今指出，新北市政府提出的調查報告內容有矛盾和不合理之處，還會請新北市說明。而新北市政府稍早也回應，各項防疫工作均依照中央相關指引及規定執行，「沒有矛盾之處」，且為以昭公信，請求指揮中心也應一併公布1922通話過程。

指揮中心發言人莊人祥今表示，新北市政府第二次回函中，有否認中央要求衛生局同意才派遣救護車的規範，且新北市政府並無這樣規範，但新北市明知中央指引沒有如此規定，新北市消防局在接到求救時，還多次聯繫衛生局，有矛盾和不合常理部分，會請新北市再提出說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，新北市衛生局回應，7/12調查報告中新北市政府回復內容全文為：「本府並無COVID-19個案須由衛生局評估同意才可派遣救護車之規範，惟防疫身分患者送醫須有指定之收治醫院。」

▲▼新北市府回覆指揮中心恩恩案公文。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心公布恩恩案調查報告。（圖／指揮中心提供）

▲▼新北市府回覆指揮中心恩恩案公文。（圖／指揮中心提供）

新北市衛生局發言人高詩琪表示，依據衛福部疾管署111年1月1日修訂居家隔離檢疫或自主健康管理者接受醫療照護時之感染管制措施，「緊急狀況（如：急產、動脈瘤破裂、大量出血、昏迷、無生命徵象等）：居家隔離、檢疫或自主健康管理者家人應直接撥打119及聯繫衛生局，並告知緊急救護人員相關疾病史資料時，如TOCC；由緊急救護人員先行通知接收個案之急救醫院有關其TOCC。」因此消防機關執行防疫後送任務前，要先確定有收治醫院，收治醫院會由消防及衛生單位共同聯繫，否則救護車即使載到患者也無醫院可送。

而針對中央是否有相關規範，高詩琪指出，中央是遲至恩恩案後，內政部消防署111年4月17日才有通報要求各縣市消防局不必確定有接收醫院，應立即派遣最近車輛著標準防護裝備前往，且中央流行疫情指揮中心111年4月20日才開放民眾自行就醫規定。

另外，高詩琪也特別提到，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也曾於110年5月16日記者會上表示，確診的病例數滿多的，所以在救護車以及床位調度上，衛生局都要花比較多時間，去跟醫院這邊盤點之後，確定清出床位也準備好，才能派救護車去接個案。

而在防疫專線聯繫配套措施和最後醫院是撥打衛生局同仁私人手機聯繫一事，高詩琪也回應，新北市衛生局設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼等多線電話，提供各防疫單位橫向聯繫管道，當天消防局人員撥打中和衛生所及衛生局的電話都是直撥分機號碼及防疫專線電話。

至於中和衛生所的電話總機的語音答覆上，高詩琪說，非上班時間會自動切換語音答覆，語音中說明若有緊急事件可撥打24小時值班手機。相關語音全文為「中和區衛生所您好，現在是下班時間，請於上班時間再來電，如要詢問新冠疫苗相關問題，最新資訊發布在新北市衛生局官方預約網站，或是於上班日上午9點到下午5點再來電，如有緊急事件，如行政相驗等緊急問題再撥打0955xxx074，中和衛生所關心您。」

針對相關疑慮，新北市衛生局也強調，若為以昭公信，請求指揮中心也應一併公布1922通話過程，並說明接獲家屬電話後再轉通報新北市衛生局處理時序，讓大眾得以完整了解事件全貌。

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
快訊／南投民宅晚間傳槍響！「2女陳屍屋內」
柯文哲：我當總統「我的飛機也會過中線」
18歲辣模逛街「邊走邊脫衣」　賣場員工轉頭嗨了
男友每年「特定2天」約會前女友！妹子1反應　全場怒吼：欠罵
中職公布了！明星賽完整名單出爐
南韓驚傳怪病　民眾酒店嗨完「咳血頭暈」：像被圍毆
「有急事找你，加我賴！」iPhone狂收垃圾訊息　網曝1招：

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不尋求連任！　成醫院長沈孟儒發表卸任聲明

一見「抱歉您不適合」求職者怒嗆：沒讀書只能開店！　她傻眼

男友每年「特定2天」約會前女友！妹子1反應　全場怒吼：欠罵

「有急事找你，加我賴！」iPhone狂收垃圾訊息　網曝1招：真的有效

男友父母「3無」還提這要求！她猶豫要嫁嗎？網一面倒喊：快逃

5生肖下半年當心意外！專家警告：屬蛇慎防車關　「這類人」恐破財

12星座最新一週運勢！「投資操作小心」：天秤找到愛、水瓶壓力測試

台芒果供應日本午餐水果　學童大讚香甜好滋味

台東+347！新增4死亡案例「皆有慢性病史」　縣府籲落實防疫規範

恩恩案報告「遭指有矛盾」　新北衛生局駁斥：應公布1922通話過程

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

2娃超跑開到半路沒電！　爺開油壓車「拖回」救援

不尋求連任！　成醫院長沈孟儒發表卸任聲明

一見「抱歉您不適合」求職者怒嗆：沒讀書只能開店！　她傻眼

男友每年「特定2天」約會前女友！妹子1反應　全場怒吼：欠罵

「有急事找你，加我賴！」iPhone狂收垃圾訊息　網曝1招：真的有效

男友父母「3無」還提這要求！她猶豫要嫁嗎？網一面倒喊：快逃

5生肖下半年當心意外！專家警告：屬蛇慎防車關　「這類人」恐破財

12星座最新一週運勢！「投資操作小心」：天秤找到愛、水瓶壓力測試

台芒果供應日本午餐水果　學童大讚香甜好滋味

台東+347！新增4死亡案例「皆有慢性病史」　縣府籲落實防疫規範

恩恩案報告「遭指有矛盾」　新北衛生局駁斥：應公布1922通話過程

紙袋裝有10萬現金卻當垃圾丟　麥寮清潔隊1hr為民尋寶找到了

現代「電動轎跑」Ioniq 6發表　續航610km、台灣導入時程可能落這

台積電最壞情境曝！外資估「股價跌到300元」　樂觀版劇本會漲翻

咪妃每天拉肚子「痛到以為要早產」　才發現做蠢事：被自己笨死

快訊／南投民宅晚間傳槍響！警消到場驚見「2女陳屍屋內」

統一獅自主培訓有人選　台南出身投手有望出線

安溥剪去20公分長髮！　「激帥模樣」曝光認：最性感的樣子

俄軍巡弋飛彈「精準打擊」烏克蘭民宅12人死　官方冷回：軍事目標

「丟臉的失誤」歷經石垣島挫折　成晉感謝洪總當年罵醒他

台鐵桃園站冷氣修復工期200天　賴香伶現勘後改口150天

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

「綠水鬼」摘掉10分鐘　他吃一餐70萬慘飛

首例！血癌女童接受細胞治療獲新生

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

40多歲女睡夢中過世才知染疫　死因曝

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

「超強運3生肖」7月中旬財運旺到爆！

半個台灣有感　07：41規模4.6地震

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

同居後揭超髒習慣　男：真的很想換女友！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

即／國道「囂張姐」衝台中機場　停留7小時原因曝

她偷領2000萬「借弟弟買房」　老公刷簿吐血

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

「綠水鬼」摘掉10分鐘　他吃一餐70萬慘飛

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

許藍方駁不倫被法院打臉！

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面