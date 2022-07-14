客家花布相框富創意　屏科大師培中心挑戰線上營隊

▲屏科大師培中心吳雅玲老師與史懷哲精神服務團隊 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏科大師資培育中心師生，辦理史懷哲精神教育服務活動。今年以「尋尋覓覓就是我PARTY TIME夏令營」為主題，服務對象有屏東縣佳冬鄉的佳冬國中，以及南州鄉的南州國中學生，受疫情限制，改為線上手作活動，對屏科大師資生而言是極大的挑戰，但仍讓參與活動的學生，感到收穫滿滿。

今年活動主題，經師培中心吳雅玲老師指導，依據個人所學，包括餐旅管理、時尚設計、技職教育、資管、幼保、水產養殖等，設計跨領域的專業內容，透過一系列動態且具挑戰的數位線上創意手作活動，引領二所國中學生探索自我並提升探究與生活實作知能。今（14）日在學校綜合大樓4F師資培育中心一同分享屏科大師資生史懷哲精神的教育服務成果。

史懷哲精神服務團隊呂瑞家總召說，「希望透過史懷哲教育及服務的精神，帶領兩所國中共31位的同學，一起在數位線上創意手作，探索自我，探究生活實做的知能，進而從中發現自身的專長及優點，也於活動舉辦的過程中看見學生富有創造性及無限的可能性，與國中生的線上互動，還有他們的熱情回饋，是我們最大的鼓勵」。

參與的學生，則透過3C鏡頭學員和家人一同投入手作生涯探索活動，真是「一人報名，全家參與」。佳冬國中學生阿采說：「雖然是線上活動，我還是要謝謝老師你們讓我更認識自己。」南州國生學生阿怡表示：「哇！我和妹妹一起在電腦前參加活動，一同合作，好特別的經驗喔！」

「藻起見你一麵」帶領學生認識螺旋藻並當場桿麵團與製作手作麵條；「千金難買藻之道」主要是結合水產與餐飲知能，手作海藻涼拌；「好飾會花生」製作客家花布相框，激發客家文化魂；「布能吃的馬卡龍」讓學生透過手工縫紉，手作看似馬卡龍的個人化吊飾及撕貼畫創作馬卡龍禮物盒；「Game City」學生自行創造獨一無二的電腦遊戲；「偶是真的戲歡你」則是製作懸絲偶後，小組在螢幕前集思廣益創作並演出偶戲；「迷幻宇宙」運用壓克力顏料，發揮創意，玩噴畫；「認識自己」再次仔細發現自己，刺激個人的五感；「Make yourself」將營隊的體驗，集結成個人網頁。