開冰箱門秒上演變形金剛　網見慘況照全歪樓：蛋更貴快救！

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友昨日（13日）在臉書PO出一張照片，聲稱「開個冰箱以為在上演變形金剛」，只見照片中的冰箱不僅下方冷藏的門整扇分離，連上方冷凍的門也鬆落，4個角只剩下1個還連著。文章公開之後，網友們卻全歪了樓，紛紛留言關心放在冰箱門上的雞蛋，「蛋嚇死了」、「蛋嚇到差點破了」、「趕快檢查蛋有沒有破」、「快拯救蛋，蛋比較貴」。

▲原PO分享冰箱崩壞的搞笑照片。（圖／翻攝自Facebook／爆笑公社2）

原PO在臉書「爆笑公社2」分享一張照片，並留下一句「各位團友早上好！靠北邊走，開個冰箱以為在上演變形金剛一樣！」而在照片中，只見一台冰箱上下2扇門都損毀了，下方的門幾乎整扇脫離，斜斜靠在椅背上，上方的門則只剩下1個角還和冰箱本體連在一起。

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文章公開之後，網友們關注的焦點都是放在冰箱門上的雞蛋，並紛紛留言調侃，「失敗，開這樣蛋都沒掉在地上」、「哇！我看到門上的蛋還完好，沒破」、「還好蛋還在」、「蛋嚇死了」、「蛋嚇到差點破了」、「趕快檢查蛋有沒有破」、「快拯救蛋，蛋比較貴」。

也有不少網友開玩笑道，「你484綠巨人浩克的弟子」、「有一鍵還原鍵嗎」、「分離式電冰箱」、「冰箱罷工了」、「這樣廚房比較涼快」、「居然能變形，太棒了！花這個錢很值得」、「我家冰箱用了快20年都沒機會換，好想跟你一樣，我就可以換更大的了」。

不過，這張冰箱門崩壞的照片似乎已經在網路上流傳許久，2020年4月就曾有國外網友在推特PO出一樣的照片。雖然如此，但每次流傳開來，還是會讓許多沒有看過照片的網友感到很驚奇，並掀起熱烈討論。

▼推特網友2020年也曾PO出同一張照片。（圖／翻攝自推特）