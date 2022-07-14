超毒「鎖鍊蛇」民宅出沒！彰化女里長好強　10天抓4條蛇

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記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

夏日炎炎，蛇群出沒，員林鎮林厝里位於山區，里長蕭富子也頻頻接到民眾的求救電話，請她到家裡幫忙捕蛇，蕭里長連忙聯絡專業抓蛇的人員一同前往，不只抓到2公尺長的「臭青母」，甚至還有超毒的「鎖鍊蛇」，短短10天內就抓了4條蛇。

▲盛夏蛇群出沒，員林鎮林厝里里長蕭富子也常接到里民拜託她處理家中「不速之客」的要求。（圖／里長蕭富子提供）

台灣氣候溫暖潮濕，相當適合蛇類繁殖，在員林山區的林厝里，就有一位江姓屋主在住家旁雞舍附近發現1條大蛇，屋主嚇了一大跳，連忙向里長求救，蕭里長獲報後和政府委外專業抓蛇的人員一同前往，從雞舍拉出一隻手腕粗、超過2公尺長的臭青母，由里長鉗住蛇頭、另1人抓住蛇尾，才合力把蛇捲了好幾圈，塞進塑膠桶中。

▲2米長的臭青母。（圖／里長蕭富子提供）

蕭富子表示「當里長的什麼都要會！」對一般人而言很害怕的蛇，對她來說卻是一點都不可怕，蕭里長說，她自以前就不怕蛇，所以里民找她幫忙她就來了，最近短短10天內，她就己經抓了4條蛇了，讓里民稱讚她是「女漢子」。

蕭里長不只抓到無毒的臭青母，七月初也接到里民來電求救，表示有隻「不速之客」攀附在他家圍籬的鐵網上，結果竟是台灣六大毒蛇之一的鎖鍊蛇，蕭里長馬上連絡專業人員到場抓蛇，也呼籲大家要提高警覺，才可以避免危險。

中國附醫毒物科主任洪東榮曾針對鎖鍊蛇表示，若遭蛇咬的患者身型嬌小、毒液量大，被咬後2、3小時內就會發病，若沒有及時救治，會因多重器官衰竭、全身出血等造成死亡。

▲抓到大蛇的里長，不忘拍照留念。（圖／里長蕭富子提供）