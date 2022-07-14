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下任英國首相是他？　保守黨新黨魁首輪表決結果出爐

▲▼英國財長蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透） 

▲英國前財政大臣蘇納克為目前票數最高的候選人。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦13日專電

英國保守黨新黨魁選舉第一輪投票結果出爐，前外交大臣韓特以及剛上任不久的財政大臣查哈威的得票數因未達門檻30票、即未獲至少30名同黨國會議員支持而出局。

目前共有6名候選人進入明天舉行的下一輪投票，按第一輪得票數高低依序為獲88票的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、67票的國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）、50票的外交大臣特拉斯（Liz Truss），40票的前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）、37票的國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、32票的總檢察長布瑞弗曼（Suella Braverman）。

韓特（Jeremy Hunt）、查哈威（Nadhim Zahawi）的得票數分別為18、25。兩人目前未表態將轉而支持哪一位候選人。

部分保守黨內右派人士認為，應集中火力支持勝算較大的候選人，避免任內主張調高稅賦、增加社會福利支出的「左傾」蘇納克成為下一任首相。右派較青睞的人選包括曾任國際貿易大臣、財政部位階第三高官員的特拉斯。

各界分析，較有可能挺進最後一輪投票的候選人包括蘇納克、摩丹特、特拉斯。根據保守黨內部民調，摩丹特目前是草根黨員最青睞的其中一位候選人。

在原黨魁強生（Boris Johnson）領導下，執政的保守黨接連爆出官員和議員違法醜聞，5月地方選舉結果也因此大受影響。強生7日宣布辭去黨魁，並將在黨內選出新黨魁、也就是新首相後，正式卸下首相職務。新首相預計9月5日就任。

保守黨國會議員將進行一輪又一輪投票，每一輪得票數最少的候選人將被淘汰，直到最後只剩下兩位候選人，再交由全體約20萬名黨員投票選出黨魁。保守黨評估，最後兩位候選人可在21日國會休會以前順利出線。

另一方面，在野工黨昨天對看守首相強生本人及其領導的政府提出不信任動議，要求他儘快卸下首相職務、不要拖到9月，卻遭首相辦公室擋下，理由是強生已辭去黨魁，新黨魁選舉程序已啟動，對「首相」本人提出不信任動議是浪費國會寶貴議事時間。工黨稱強生此舉是破壞憲政慣例。

不過，強生政府今天對政府、也就是它自己提出信任動議，相當於以信任表決反制工黨的不信任表決，預計18日投票。若強生政府輸掉信任表決，可能觸發大選。

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