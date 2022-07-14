開車暴衝進公車站　深坑男撞飛3人「1人無生命跡象」

▲羅男車輛突然暴衝，整輛車衝往公車站撞上3人，現場一片凌亂。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺、陳雕文／新北報導

新北市深坑區13日晚間8時許，一名69歲羅姓男子駕車行經北深路三段192巷，車子才剛開出巷口，卻突然往前暴衝，甚至衝到對向公車站，將等公車的3名無辜路人撞倒，其中1人當場失去生命跡象，緊急送醫後恢復心跳，但仍需持續治療觀察。警方經酒測排除羅男酒駕，事故原因有待後續調查釐清。

▲羅男車輛暴衝瞬間被監視器拍下。（圖／記者陳雕文翻攝）



據了解，羅男事發時駕駛銀色轎車，從巷子開出右轉，準備去台北市大安區接妻子下班回家，孰料車子才剛開出巷口就發生暴衝，直直衝往對向的公車站，撞上正在等車的陳姓（18歲）、王姓（49歲）及康姓（22歲）3名男子，3人閃避不及倒成一片，停在路旁的機車也被撞到幾近解體，現場一片凌亂。

▲肇事車輛車頭受損，路邊機車也被撞到幾乎解體。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報到場，發現康男已無呼吸心跳，立即替他施行CPR，並與手腳受傷的陳、王2人一同送往萬芳醫院急救，康男經緊急搶救後已恢復呼吸心跳，但仍未完全脫離險境。肇事的羅男並未受傷，警方已派員對羅男酒測，排除其酒駕肇事，確切事故原因有待後續調查釐清。