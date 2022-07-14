　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開車暴衝進公車站　深坑男撞飛3人「1人無生命跡象」

▲▼羅男駕車行經新北深坑區北深路時，整輛車突然失控暴衝，撞上3人，其中1人當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲羅男車輛突然暴衝，整輛車衝往公車站撞上3人，現場一片凌亂。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺、陳雕文／新北報導

新北市深坑區13日晚間8時許，一名69歲羅姓男子駕車行經北深路三段192巷，車子才剛開出巷口，卻突然往前暴衝，甚至衝到對向公車站，將等公車的3名無辜路人撞倒，其中1人當場失去生命跡象，緊急送醫後恢復心跳，但仍需持續治療觀察。警方經酒測排除羅男酒駕，事故原因有待後續調查釐清。

▲▼撞。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲羅男車輛暴衝瞬間被監視器拍下。（圖／記者陳雕文翻攝）


據了解，羅男事發時駕駛銀色轎車，從巷子開出右轉，準備去台北市大安區接妻子下班回家，孰料車子才剛開出巷口就發生暴衝，直直衝往對向的公車站，撞上正在等車的陳姓（18歲）、王姓（49歲）及康姓（22歲）3名男子，3人閃避不及倒成一片，停在路旁的機車也被撞到幾近解體，現場一片凌亂。

▲▼羅男駕車行經新北深坑區北深路時，整輛車突然失控暴衝，撞上3人，其中1人當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼羅男駕車行經新北深坑區北深路時，整輛車突然失控暴衝，撞上3人，其中1人當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼羅男駕車行經新北深坑區北深路時，整輛車突然失控暴衝，撞上3人，其中1人當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲肇事車輛車頭受損，路邊機車也被撞到幾乎解體。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報到場，發現康男已無呼吸心跳，立即替他施行CPR，並與手腳受傷的陳、王2人一同送往萬芳醫院急救，康男經緊急搶救後已恢復呼吸心跳，但仍未完全脫離險境。肇事的羅男並未受傷，警方已派員對羅男酒測，排除其酒駕肇事，確切事故原因有待後續調查釐清。

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
今年最大「超級月亮」高掛夜空！絕美畫面曝
網紅雙胞胎姊妹同時懷孕！　激美孕照曝光
桃園市長最新民調！林智堅「論文門」支持率下滑　張善政反超前
肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開車暴衝進公車站　深坑男撞飛3人「1人無生命跡象」

快訊／轎車暴衝！3人等公車遭撞飛　1人當場失去呼吸心跳

俠女完勝大俠！夏宗莉怒告劈腿舊愛　討「800萬仲介佣金」判決出爐

花蓮警一見通緝犯「阿德好想你餒」　「搏感情式」逮捕過程曝光

高雄27歲女護理師遭37秒緊盯！瓦斯阿伯「伸頭狂看」回應了

騎小綿羊衝國道狠甩4紅斑馬　「囂張姐」身分曝！家屬揭闖入原因

恐怖刺青男北投隨機攻擊妙齡女　3小時後竹圍捷運站朝人吐口水

快訊／火燒輪胎行「想嚇父親」釀8死　逆子陳彥翔聲押獲准

67歲噁翁對11歲女童伸狼爪　先性騷擾再襲胸摸下體猥褻...下場曝

專偷路邊車觸媒轉換器　竊賊犯案前雙手合十先祈禱

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

狂問吉娃娃「你寂寞嗎？」　第5次怒了嚇壞網：超吉兇

21歲黑絲重機辣妹「蓋棉被」慘摔　車是租的…驚人賠償金額曝

開車暴衝進公車站　深坑男撞飛3人「1人無生命跡象」

快訊／轎車暴衝！3人等公車遭撞飛　1人當場失去呼吸心跳

俠女完勝大俠！夏宗莉怒告劈腿舊愛　討「800萬仲介佣金」判決出爐

花蓮警一見通緝犯「阿德好想你餒」　「搏感情式」逮捕過程曝光

高雄27歲女護理師遭37秒緊盯！瓦斯阿伯「伸頭狂看」回應了

騎小綿羊衝國道狠甩4紅斑馬　「囂張姐」身分曝！家屬揭闖入原因

恐怖刺青男北投隨機攻擊妙齡女　3小時後竹圍捷運站朝人吐口水

快訊／火燒輪胎行「想嚇父親」釀8死　逆子陳彥翔聲押獲准

67歲噁翁對11歲女童伸狼爪　先性騷擾再襲胸摸下體猥褻...下場曝

專偷路邊車觸媒轉換器　竊賊犯案前雙手合十先祈禱

開車暴衝進公車站　深坑男撞飛3人「1人無生命跡象」

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！網洗1星評價　陳耀訓道歉了

四角命運交錯的戀愛喜劇...《杜鵑婚約》第二季度宣傳預告公開

為什麼愛迪生是發明王？教科書沒告訴你的5件事

九份有清朝殭屍！昇平戲院前「6屍堵路」超驚悚　15日帶平安符入場

桃園3車直接停墓地！墓碑慘遭撞斷　里長曝：是大家族的

緬甸仰光購物中心附近炸彈爆炸　2死11傷

「原來不用死就能結束痛苦」　阿滴走出憂鬱症的3關鍵

【2022 漫博】角川會場情報完整公開...「86、約戰、狼辛」等精品登場

「澳洲護衛艦」東海遭遇解放軍　被警告進入「中國領海」

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

社會熱門新聞

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

女護理師遭37秒緊盯！瓦斯阿伯「伸頭狂看」回應了

新北男噴酒精消毒點菸　下秒全身成火球

情侶飯店走廊裸戰「下秒房門反鎖」

阿伯「眼神性騷」影片曝！　狂盯機車妹胸腿37秒

桃園恐怖安養院！　中風翁半年內瘦成皮包骨

日月潭紅魔鬼搶食麵包　大學生誤當食人魚

刺青男隨機攻擊妙齡女　3小時朝人吐口水

確診童「痛到敲頭」腦瘤不治　母心痛送兒

機車狂騎國道「囂張姐」身分曝光　最高罰6萬

飯店走廊激戰糗被反鎖！警要辦小夫妻妨害風化

北投妙齡女還書遭隨機痛毆　嫌犯逃逸中

更多熱門

相關新聞

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

新北市深坑區一輛轎車13日晚間8點多駛出北深路3段192巷口，並要右轉駛出往台北方向時，突然暴衝至對向公車停靠站，把3名等待公車的民眾撞倒，其中一人當場失去呼吸心跳，傷者皆被送往台北萬芳醫院救治，而轎車駕駛無傷，酒測值為0，詳細肇事原因仍有待調查。

真人GTA！北市狂男帶槍撞6車釀2傷　台大撞樹遭逮

真人GTA！北市狂男帶槍撞6車釀2傷　台大撞樹遭逮

騎車硬衝「撞破汽車大燈」賠20萬　他喊不合理遭網轟

騎車硬衝「撞破汽車大燈」賠20萬　他喊不合理遭網轟

禁止迴轉標誌下面一行字的意思

禁止迴轉標誌下面一行字的意思

大學生「想上機車駕訓班」被笑慘！釣出一票經驗談

大學生「想上機車駕訓班」被笑慘！釣出一票經驗談

關鍵字：

三寶暴衝深坑撞人

讀者迴響

熱門新聞

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

安倍家族900年前揭穿九尾狐　殺生石今年3月破了

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

網紅雙胞胎姊妹同時懷孕！

粿粿8個月孕肚曝光！　只穿黑Bra超火辣

女護理師遭37秒緊盯！瓦斯阿伯「伸頭狂看」回應了

今年最大超級月亮高掛夜空！絕美畫面曝

同居後揭超髒習慣　男：真的很想換女友！

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面