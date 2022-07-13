大觀音亭杯選「真人月老」　侯明福獲得5五聖筊杯勝出

▲台南大觀音亭杯選「真人月老」，由全體董事擲筊選出，一任3年，結果相當圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南大觀音亭月老公，為「府城四大月老」之一，近年配合台南市政府推出的七夕愛情嘉年華活動，安排「真人月老」參加，有趣的是，扮演者是由所有董事成員以擲筊方式選出，一任3年，13日擲筊時，竟是由基金會長侯明福獲得5個聖筊杯勝出，結果相當圓滿。

市府每年的七夕愛情嘉年華活動，於2014年開始安排「府城四大月老廟」推出真人月老參加活動，扮演者穿上各家廟宇的月老特色服裝，一亮相就造成轟動，吸引很多民眾爭相前去索求紅線和合照。

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大觀音亭的月老公有「闊嘴月老」之美名，擅長牽紅線良緣、說媒，廣大信眾前來參拜。有趣的是，亭宮選取扮演者的方式，以現任所有的董事進行擲筊杯決定，聖杯數最多即是扮演者，每次活動都得出場，場面熱鬧非凡，「真人月老」相當吸睛，每次出場都獲得很多人的眼光，爭相合照時也都覺得驚喜連連。

13日的選人活動，由董事長吳福春帶領副董事長林淑華等董事，先向月老參拜稟告緣由，接著開始擲筊，親自到場者自己擲筊，若是未能親自到場，則由吳董事長代為擲筊。

第一位唱名的是基金會長侯明福，因他有事未能到場，即由吳董事長代他擲筊杯，當吳董事長一下子連續擲出5個聖杯，立刻引現場人士大為稱奇，之後的擲杯情形都未能有突破情形，最終由吳董事長向月老公稟告，今年是侯明福會長獲選為「真人月老」扮演者。在場人士也都認為侯會長的臉和月老一樣慈眉善目，造型相似度極高，可說是實至名歸。

亭宮配合市府的活動，除了可以宣揚「神威」外，也是讓董事們有機會亮相，有共同參與感，每次的擲筊杯選真人月老，形成廟內一項有趣的活動，歡笑連連。