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裸女到底順時針還逆時針轉動？1張動圖讓網全暈了：有魔法

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲網友分享神奇的動態圖片。（圖／翻攝自PTT）

記者朱祖儀／綜合報導

你看到的是哪個方向？一名網友分享一張動態圖片，照片中的裸女不停旋轉，他看到的是往順時鐘方向轉的，好奇要怎麼讓它往反方向轉。文章一出隨即掀起熱議，網友看著看著全暈了，表示「這圖片好像有魔法！」

原PO在PTT發文表示，看到有人在討論電影《咒》的視覺錯置，但有一張動態圖片，他不管怎麼看都是順時針轉動的，好奇「要怎麼讓它逆過來啦」，還說自己看了半小時都沒有改變，因此只好PO文詢問，其他人是否能夠讓它切換成反方向轉動。

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不少人看到後紛紛回應，「怎麼看都是順」、「我看的是順的耶」、「怎麼看都是順時針欸，真的有人看起來像逆時針嗎」，也有人說，「你看是正？你不要唬我」、「我一開始就是逆的」、「我怎看都是逆時針…怎麼改啊」，還有人的狀況更特殊，「圖就一下逆一下順」、「一開始逆，後來順」、「我10分鐘前看是順，剛再點進來變逆了」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲也有人在動圖上畫線條，更改轉動方式。（圖／翻攝自PTT）

也有人說「想像軸心，腳改變就會順逆不一樣了」、「看影子再看上面，就會切換順逆」、「你一直看順，是因為你被上一秒的圖像影響，所以才轉不過來」、「看影子想正或逆，切換很簡單」、「我記得是切換看的點」、「看影子切換比較快」、「兩邊都可以，不要直視，用餘光改變思路」，也有人在動圖上畫線條，看不同邊的圖片，裸女轉動方式就會跟著改變。

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關鍵字：

裸女順時針逆時針轉動

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