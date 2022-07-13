第2例猴痘個案「軀幹臉部紅疹疼痛」　莊人祥：疫苗預期8月到貨

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署昨（12）天公布國內出現第二例猴痘境外移入，是赴美出差30多歲本國籍男性，返國入境自主通報疑似罹病，送醫確診。疾病管制署副署長莊人祥今（13）日說明，個案目前主要是臉部、軀幹的紅疹疼痛，其餘狀況尚可；另疾管署正積極與國際藥廠洽談採購第三代天花疫苗及抗病毒藥物，都有所進展，預期八月前能到貨。

疾管署6月24日確認首例境外移入猴痘，是從德國入境的本國籍20多歲男性留學生，後續於7月13日在國際機場經由檢疫發現第2例猴痘境外移入確定病例，是赴美出差的30多歲本國籍男性。

莊人祥昨說明，個案5月份赴美國出差，7月3日在當地開始出現左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹狀況，曾於7月5日就醫服用抗生素，後續未改善且出現皮膚紅疹及腹瀉等症狀。7月10日返國入境時，自述疑似罹患猴痘，由機場檢疫人員後送就醫，採檢確診，目前於醫院隔離治療中，後續也需等皮膚病灶結痂脫落才能解除隔離。

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莊人祥今天說明最新病況，個案主要在軀幹臉部等部位的紅疹會有疼痛感覺，其他部份都還好，另由於該名個案機上座位旁邊都沒有坐人，入境後也自述罹病可能，相關後送都有進行防護，接觸者包含檢疫人員、醫護皆屬於低風險，無須特別匡列健康監測。

莊人祥也提到，猴痘疫苗採購之後，參考世界衛生組織建議，使用包含暴露前預防如猴痘檢驗實驗室人員、另有暴露後預防如照顧猴痘患者醫護人員、患者家人或者密切接觸高暴露風險為主要對象。至於相關數量都還在洽購，不方便說明。