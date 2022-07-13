她秀這包「台灣零食」！勾起網友回憶殺：小時候是頂級餅乾

▲營養口糧是許多人兒時的頂級餅乾。（圖／翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實説」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

有時候一樣簡單的食物，就能勾起人們心頭濃濃的兒時回憶。一名女網友曬出超有歷史感的「營養口糧」照，直呼「小時候超愛」、「只能遠足，爸爸才會去買」。

一名女網友在「我愛全聯-好物老實説」發文表示，她在全聯看到一包營養口糧，回憶道，「記得小時候能吃到這包餅乾開心的不得了⋯⋯」並標註「滿滿都是回憶的餅乾，現在的年輕人應該比較不知道吧。」釣出許多也喜歡營養口糧的網友一同回憶這個充滿回憶的餅乾。

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▲原PO發的營養口糧照片釣出一票網友回憶。（圖／翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實説」）

網友紛紛留下小時候對餅乾的回憶，「這個我超愛，尤其是在客廳陪著爸爸一起吃（爸爸吃的是回憶）」、「真的,只能遠足,爸爸才會去買......」、「我最喜歡舅舅從軍中帶回來的營養口糧」、「我女兒好愛（從寶寶時期當磨牙餅乾），尤其是很像狗骨頭的那個！她都叫狗糧」、「小時候爸爸常帶這個餅干回家，因為他是職業軍人～現在爸已不在了，吃的是帶著淚水回憶爸爸…」、「小時候上完游泳課，媽媽會準備營養口糧給我們吃」、「以前的頂級零食⋯」、「小時候阿嬤買這給阿孫仔呷～滿滿的阿嬤回憶！」。

也有許多網友分享營養口糧的吃法，「我丫公都買這個夾麥芽糖給我們這些孫子吃」、「現在有改良版的，餅乾有牛奶、巧克力、黑糖口味」、「這個要浸泡在水裡，軟了再吃」、「以前有附巧克力粉時，都是浸泡沖開的巧克力 ... 美味！」、「會在上面抹上ㄧ層厚厚顆粒花生醬，爆好吃」、「以前長條的後面還有一包可可粉可以泡」、「泡溫水好好吃」。