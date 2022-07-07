衛生紙、零食飲料囤起來！全聯中元節「天天激殺5折」限量開搶

▲迎接中元普渡到來，全聯提早備戰，預計祭出3,000多款商品挑戰全年最低價。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

婆媽們開搶了！迎接中元普渡到來，全聯祭出3000多款商品挑戰全年最低價，同時因應消費者成箱採購的需求，明（8）日起在PX Pay推出「箱購」服務，而開幕慶限時優惠連發，包含0元免運、天天激殺商品5折起，還有單筆滿額最高回饋10%、累折400元等。

全聯明日起於PX Pay首頁點選「箱購」，即可進入購買頁面，活動期間購買指定商品，除了享有最低5折起，還可享限時0元免運，品類包含飲料、衛生紙、家清、個清用品、食品零食等。

另還祭出單筆消費滿1600元折抵100元，最高累折400元。而7/12～7/14 、7/19～7/21加碼期間，單筆每滿1000元，就送1000福利點，最高10%回饋。此外購買衛生紙全品項商品，使用PX Pay支付，單筆消費每滿399元，即可獲得500福利點。

▲全聯在PX Pay推出「箱購」服務，而開幕慶限時優惠連發。

全聯表示，PX Pay會員目前已突破800萬，月活躍會員數及每日流量皆相當驚人，在高流量加持下，近期除推出「圈團+1」線上團購服務，也加緊腳步於中元開檔前，強化線上箱購服務。業者認為隨著疫情變化，消費者對外送到府需求與日俱增，期望能透過全聯「小時達」和「PX Pay箱購」滿足「即時生鮮外送」到「整箱購買送到家」的各種生活情境，不論生鮮和雜貨、一件到整箱都可以免出門宅配到府，還能線上享好康回饋。

而中元拜拜商機，更是台灣消費文化中很重要的一環，根據外部市場調查報告指出，台灣中元普渡商機高達300億，其中全聯長期推行的鋪桌服務已行之多年，依顧客需求量身打造，從商品推薦、選品、報價、配送到鋪桌的一條龍全流程服務，受到全台各地的宮廟、社區、公司行號支持。即日起撥打全聯鋪桌專線，各區專業鋪桌團隊將依顧客預算與需求提供優惠組合，後續再由物流配送系統因應客戶需求，送到指定地點或提供鋪桌等相關服務。