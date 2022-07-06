到全聯買麵包「阿伯竟放購物籃」　5秒片驚呆眾人：芭比Q了

▲阿伯直接把麵包放進購物籃。（圖／翻攝自Tik Tok）

實習記者李鎮宇／綜合報導

熱騰騰的麵包是不少台人最愛，先前大多販售包裝麵包的全聯，近年也開始賣起新鮮的烤麵包，但這一幕讓人實在哭笑不得！有網友在逛全聯時，看到一位顧客阿伯的購物籃後驚呆，因為裡面有個「沒有裝袋的麵包」，忍不住拍下畫面笑呼「芭比Q了！」

這位網友在Tik Tok上以「全聯客家阿伯」為題，發布了一段5秒鐘短影片，只見原PO在全聯拍下一個放在地上的購物籃，裡面放有好幾個咖哩調理包，乍看之下並無異狀。但再仔細一看，調理包下面居然壓著一個「沒有裝袋」的現烤麵包，也就是說，現在這個麵包整個是赤裸裸的狀態，接觸著籃子、調理包甚至地板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到阿北鬧了個烏龍，原PO忍不住拍下畫面，還加上近期很夯的「芭比Q了」配樂，哭笑不得地吐槽，「阿北，有袋子可以裝啦！」影片一出引發熱論，許多人也忍不住笑出來，「阿北很環保」、「啊哈哈哈阿公好可愛」、「阿北結帳完要直接放口袋啦」、「阿北：我怕逛到一半餓啦！」

也有眼尖網友歪樓大推，「歪個樓，那個牛肉咖哩超好吃！」還有人則是開啟推理模式，猜測阿北應該是不清楚現烤麵包怎麼買，「他以為是麵包店要拿到櫃台裝？」