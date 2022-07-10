桃園男失控大鬧旅館　當警面把「貴重物品」寄櫃台這下慘了

▲張男疑注射毒品導致精神恍惚，並拿出用過針筒，被員警當場抓包。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

41歲張姓男子9日疑注射毒品導致精神恍惚，情神失控大鬧飯店客房，警方據報趕抵，張男卻說爸爸是立委，哭訴要找老婆等語，員警見他情緒失控且反應有異常，便將他帶下樓安撫情緒，張男突然掏出一個物品，慎重地交給櫃台人員希望幫忙保管，員警發現竟然是使用過的注射針筒，立即將其控制，張男嚷著是在房間地上撿的，又說注射針筒是警察的，員警隨即在其背包內起獲毒品安非他命一小包、吸食器等違禁物品，全案依法移請偵辦。

▲▼警方隨後自他背包内取出吸食器、毒品安非他命一小包。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局執行「青春專案」針對轄區旅賓館加強聯繫詢訪，預防有心人士以住宿為幌子從事違法行為。昨日16時許，大樹派出所警員趙子豪及黃任霆前往轄區桃鶯路某飯店查察時，櫃台告知5樓有一名房客情緒失控滋擾其他同層住客。

員警立即前往了解，該張姓男子首先表示，爸爸是立委並邊哭邊說該房內的女住客是他同事，希望請她幫忙尋找失蹤的「老婆」，但經員警查詢，該房間住客是男子且不認識張男。

由於張男情緒失控且反應有異常，便將他帶下樓安撫情緒，詢問其家人聯繫資料，準備通知家屬前來協助領回。張男突然掏出一個物品，慎重地交給櫃台人員，希望她幫忙保管，員警發現竟然是使用過的注射針筒，立即將其控制，張男嚷著是在房間地上撿的，又說注射針筒是警察的，員警隨即在其攜帶之背包內起獲毒品安非他命一小包、吸食器等違禁物品，全案依法移請偵辦。