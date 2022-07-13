小夫妻飯店走廊激戰影片流出　源頭是他！翻拍監視器傳百人肉片群

▲夫妻走廊「壞壞」慘被反鎖房外，員工偷拍79秒影片傳百人肉片群。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關）

記者邱中岳／台北報導

網路瘋傳一段不雅影片，年輕夫妻在北市飯店走廊上演「活春宮」，事後房門直接關上，尷尬的夫妻只能向飯店求助，但監視器畫面卻被人翻拍流出，這對夫妻也到派出所提出告訴；警方事後鎖定飯店員工涉案，並循線通知該名員工到案說明。員工坦承，早上上班聽聞此事，所以才調監視器翻拍，還將影片傳至百人在內的「肉片群」。

據了解，7月初凌晨時分，1對年約25歲的夫妻檔，在唱完歌後投宿北市中山區一家飯店，但是卻為了解鎖「壞壞」新地點，於是全裸到走廊找尋刺激，當場上演「活春宮」戲碼，但「辦事」中途，房門卻突然自己關閉上鎖，夫妻2人當場傻眼，「性」致全無，房門拉不開之際，只能求助飯店人員幫忙，最後順利脫困，殊不知，整個過程被監視器拍了下來，整起事件也在飯店人員間傳開。

33歲的王姓員工上早班聽聞此事，便立刻調閱監視器察看，果真發現夫妻在走廊的「運動過程」，並直接將監視器畫面翻拍，並傳到滿是「肉片交流」的群組，進而造成網路瘋傳，氣得夫妻到派出所，針對翻拍流出者提出散播猥褻物、妨害名譽等告訴。

王姓男子拍下79秒的影片，影片中夫妻2人從房間探頭探腦，確定走廊無人之後，全身光溜溜的到走廊進行「活塞運動」，事後丈夫發現房門關閉，試圖打開房門無果，只能尷尬求救。

警方聯繫飯店追查，涉嫌翻拍監視器的王姓員工到案後坦承，當時因為聽聞大夜班同事說到「有人在走廊全裸，疑似有性行為發生」，好奇調閱監視器，發現活春宮橋段後翻攝，並直接上傳肉片群；警訊後依法將王男送辦，但夫妻在走廊上演活春宮戲碼，警方也後續追究妨害風化的罪責。