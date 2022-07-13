租屋族入籍被房東刁難　內政部：有居住事實就可入籍

記者陳家祥／台北報導

針對巢運13日召開記者會，提及租屋族無法入籍導致權益受損，對此，內政部嚴正澄清，租屋族有居住事實而屋主不同意遷入者，得向戶政事務所申請遷入登記，經戶政事務所人員或勤區員警查實後，據以辦理遷入登記，設籍没問題，「巢運的說法與事實嚴重不符」。

巢運指出，每逢選前都會有著浩浩蕩蕩的「青年返鄉投票」奇景，並被認為是「青年積極參與民主」的象徵。會有這樣的狀況，實際上是因為有許多租屋族無法設籍，因此僅能透過「返鄉」實行其公民權。

巢運提到，《戶籍法》第17條規定，只要遷入居住地「三個月以上」，就應該於該地設籍，但在實務上，房東雖不能拒絕房客設戶籍、遷戶籍，但租客這樣做恐面臨漲租、不續租甚至提前解約，損及自身權益。

巢運強調，既然政府要讓戶籍與政治與社會權利深度綁定，那麼就必須確保落實《戶籍法》相關設籍規定，並呼籲保障在校住宿學生設籍權益、住宅補貼保障設籍，並盡速推動「租屋登錄」、政府應立法祭出對應法令及罰則。

內政部表示，依最高行政法院判決，遷徙是事實行為，遷徙登記自應依事實認定。因此，房客有居住事實而房東不同意遷入時，依戶籍法第17條等相關規定，房客可檢具國民身分證、遷出地戶口名簿及居住證明文件（如未經公證之租賃契約），直接向遷入地戶政事務所申請遷入登記，經由戶政事務所人員或勤區員警查實後辦理設籍，並無民間團體表示租屋族無法設籍及影響其投票權利情事。

內政部另強調，依住宅租賃定型化契約不得記載事項第4點已規定，房東不得約定房客不得遷入戶籍；如契約已有不得遷入戶籍之約定事項，依消保法第17條規定該約定無效。房客並可向縣市政府提出申訴，如房東屆期不改正，得依消保法第56條之1規定處最高新臺幣30萬元罰鍰。

內政部指出，有關房東不得拒絕房客設籍的規定，目的是在保障房客就學與申請各項社會福利的權利，以安定房客家庭生活所需，是有利租賃雙方的好事情。

至於房東擔心房客遷離後未將戶籍遷出，內政部已於6月13日啟動線上申請戶籍遷出，請房東無須擔憂，放心的讓房客於租屋後遷入戶籍，有助雙方建立更好的租客關係，達成雙贏的效果。