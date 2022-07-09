年輕人不認識梁朝偉！　他取貨「1句話」讓店員滿臉疑惑

▲香港影帝梁朝偉曾出演不少經典作品，圖為《尚氣與十環傳奇》劇照。（圖／迪士尼）



記者崔子柔／綜合報導

每個世代都有不同的經典人物，當自己心目中的傳奇無法和年輕人產生共鳴，更能深刻體會到歲月的不留情。一名梁姓男子指出，他昨（8）日到超商取貨時，說自己姓「梁朝偉的梁」，店員卻一臉疑惑完全聽不懂，讓他驚訝「現在年輕人都不認識梁朝偉了嗎？」

原PO昨日在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他去超商取貨時報上手機末三碼及姓氏，店員原本聽成「楊」，他則說，「梁！梁朝偉的梁」，沒想到讓店員更不懂，表現得一臉疑惑，才讓原PO理解，原來店員不認識梁朝偉，「以後我該怎麼介紹姓梁啊」。

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▲梁男發文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



貼文吸引超過3千人按讚，網友則紛紛留言表示，「時代差距」、「現在年輕人也不認識周公，必須說周杰倫、周興哲」、「嗯，沒事，同事說不知道木村拓哉是誰時，我就知道自己老了」、「梁朝偉很帥，不過現在的小朋友可能不認識他了」、「已經到了沒人認識梁朝偉的時候了嗎......」。

也有不少人建議原PO，「梁靜茹是永不退流行的梁」、「梁靜茹不只給你勇氣，還能給你領包裹唷」、「梁靜如的梁，年輕人應該就知道了」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

