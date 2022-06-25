爸爸姓「雞」好苦惱！想讓兒從母姓　醫幫取2名夫妻直誇：超有才

圖文／鏡週刊

人的姓氏隱含家族歷史，特殊姓氏有時候不僅難讀，名字若沒取好，唸起來還讓人非常尷尬。中國廣西就有一位新手爸爸姓「雞」，雖與妻子喜獲雙胞胎，卻為了取名而困擾，甚至向太太提出「讓孩子隨母姓」，不料醫生聽到後，自告奮勇提出2個名字，讓夫妻兩人樂翻直呼：「太好聽，太有寓意了！」

這名中國廣西的新手爸爸，因為自己姓「雞」，實在是太罕見，又不好取名，因此向妻子表示，「還是讓孩子跟著妳的姓吧，我的姓氏不好取名」，不過妻子不願意，並認為孩子應該要跟爸爸姓。

正當夫妻兩人為孩子的姓名苦惱時，醫生則自告奮勇表示想幫忙，並分別給雙胞胎取名字為「雞慧（機會）」「雞媛（機緣）」，讓夫妻兩人聽完後相當滿意，並讚嘆兩個名字聽起來不僅寓意好，更是好聽，「醫師太有才了」。

據《中國姓氏大全》等多部資料記載，「雞」姓是佛山土著四大姓「雞、田、布、老」之一，在上海、雲南也有分布，但如今最為集中的應該在廣西東興。另外，全台只4人姓「雞」，並住於桃園平鎮。





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