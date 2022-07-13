哪部韓劇最好看？　戲迷激推「6年前神作」超精彩：唯一支持

▲近幾年有什麼必看韓劇？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導「《與惡》排第二！「5年內最強台劇」鄉民答案超一致：真的很好看」，過去曾有網友分享自己心目中的最強台劇是《想見你》，後來韓國也決定翻拍。近日則有網友好奇，大家覺得近幾年最好看的韓劇是哪部？話題一出，隨即引發劇迷熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「近年最好看的韓劇是哪部」為題發文，提到他最近追了《我們的藍調時光》、《非常律師禹英禑》以及《陽光先生》，內容都很不錯，而且劇情緊湊，讓人一集接著一集看，近來還有什麼超強韓劇嗎？

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貼文曝光後，被最多人點名的就屬《Signal 信號》，「唯一推薦信號」、「信號看過了嗎」、「如果韓劇看不多，就推2521跟信號」、「唯一支持原創的韓版信號」、「信號不錯，我喜歡看劇情」、「本串信號應該是第一名，當之無愧」。

▲金元錫導演執導過《我的大叔》、《信號》。（圖／CFP）

再來，《我的大叔》、《祕密森林》也是大受好評，「問韓劇必推我的大叔，但請撐過前三集」、「我的大叔SSSS級」、「我的大叔，一定要看IU」、「只推我的大叔」、「祕密森林第一季」、「祕密森林1，之後再也沒看過好看的了」。

此外，也有其他網友分享，「唯一推薦機智醫生生活」、「機智醫生生活，根本神劇」、「浪漫滿屋」、「玻璃鞋」、「愛的迫降」、「愛情類就是愛的迫降，沒有之一」、「少年法庭」、「2521必看」、「怪物，近年唯一有看完的韓劇」、「順風婦產科」。還有網友大讚，「其實從推文就可以看出來韓劇的質跟量真的高」。

據了解，推理劇《Signal 信號》講述男主角靠著一台對講機，穿越時光與過去的刑警一同辦案，雖然解決許多未結案件，卻也造成無辜的人死亡。該劇劇情緊湊、高潮迭起，被網友譽為「2016年神劇」。

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