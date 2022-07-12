李世民僅帶3500人贏十萬大軍！他嗆太離奇　網點「2關鍵」

▲唐太宗李世民在虎牢之戰立下大功。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者黃麗頻／綜合報導

武德三年的虎牢之戰被譽為「唐朝統一版圖的關鍵之戰」，當時尚為「秦王」的李世民一舉殲滅中原兩大割據勢力班師返京，相傳李世民僅用3500名玄甲精兵大破竇建德、王世充的十萬大軍。有網友表示，竇建德和王世充都是沙場老將，雖然李世民武功高強，但面對30倍兵力差距還能贏，實在有點離奇。文章曝光後，引來高度討論，部分網友點出，「這就是職業軍和農民兵的差別。」

原PO在PTT發文表示，武德三年虎牢之戰，李世民帶3500人對上竇建德及王世充10萬大軍，結果李世民大獲全勝，他疑惑，竇建德和王世充都是沙場老將，縱使李世民武功比一般軍人強，但面對30倍兵力差距還能贏，實在有點離奇，不禁讓原PO質疑，「這段歷史是不是李世民自己唬爛的？」

貼文一出，吸引大批網友留言，「李世民是率領騎兵，騎兵自古以來就是開外掛的」、「兵敗如山倒阿」、「竇建德是農民軍，前面大敗後面大概就顧著逃」、「職業軍打農民」、「十萬又不是精銳部隊，被痛扁很正常吧?」、「前方主力總崩，後方無心戰鬥就逃了」、「看穿敵方虛實後，設計引誘再擊破」、「對手是無紀律的農民兵是有可能的啊！」

也有不少人幽默表示，「歷史是勝利者寫的」、「正史就是比野史還唬爛的小說阿」、「他不是會如來神掌？」「張遼：很難嗎」、「在劉秀面前都不算扯」、「張遼800對10萬你就信？」「現實總比小說還離奇」、「劉秀隕石術才扯」、「傳聞會如來神掌，怎麼可能武功平平。」