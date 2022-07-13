連周杰倫都不敢唱完！他喊「1情歌」超難唱　全場點頭：死亡之歌

▲有網友問「周杰倫的哪一首歌最有難度？」（圖／杰威爾提供）

實習記者黃麗頻／綜合報導

金曲歌王周杰倫睽違6年再度發行新專輯《最偉大的作品》，僅僅三天內YouTube觀看次數就突破1千萬點閱率，全台更掀起一波「周杰倫金曲」懷舊熱潮。日前有名網友分享，撇除Rap快歌，單純就抒情歌來看，「周杰倫的哪一首歌最有難度？」文章曝光後，引發高度討論，不少網友直指，「絕對是這首！」

原PO在PTT以「周杰倫哪一首抒情歌最難唱」發文提到，先不提Rap的快歌，單純就抒情歌來看，周杰倫哪一首歌最有難度，他點名《愛的飛行日記 》、《白色風車》，以及《擱淺》這三首歌，更分析，前者高音都是實音，用假音無法體現衝上宇宙的感覺，第二首則是大家公認難唱，而後者的「我～只～能」超難，讓原PO不禁疑惑，「大家覺得哪首比較難唱呢？」

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▲不少網友點名《楓》很難唱。（圖／翻攝自周杰倫Jay Chou YouTube）

貼文一出，網友一片倒紛紛回應，「楓」、「楓！他自己演唱會都不敢唱完」、「最難唱就白色風車跟楓」、「楓啊！周杰倫自己都唱不了」、「 楓，太高音唱不上去」、「跟楓比起來，白色風車只是一片蛋糕」、「楓吧」、「真的是楓，副歌第一段就上不去了」、「以為楓不難唱，實際挑戰，真的很難唱。」

不過也有不少網友點名其他歌曲，「花海，那唱腔太難」、「花海，是聽過就知道很難唱」、「花海他（周杰倫）高音都把麥克風對觀眾」、「半島鐵盒+1」、「斷了的弦」、「不能說秘密，連續高音唱到脫肛」、「暗號啊！怎麼沒人提」。

▼文章曝光後，引來網友熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）