女師偷吃小王「重置iPhone忘做1事」　夫見雲端綠光照怒了

記者黃翊婷／綜合報導

張姓補習班女教師與楊姓男子發生婚外情，兩人在2018年至2020年間多次做出擁抱、接吻等親密行為，甚至用手機拍下親密照片，結果她將iPhone手機重置後歸還給丈夫時，忘記登出帳號，Google雲端硬碟裡的照片全被看光，外遇的事情也因此露餡。新北地院日前裁定，張、楊兩人應連帶賠償丈夫30萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲張女將iPhone重置再還給丈夫，卻忘記登出帳號，導致外遇的事情曝光。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關）

張女的丈夫在判決書中主張，結婚11年和妻子育有3名子女，沒想到楊男明知道這一點，仍與妻子發生婚外情，從2018年10月至2020年7月，兩人光是擁抱、臉貼臉、親吻臉頰、接吻等行為就多達23次，甚至發生4次性行為，讓他大受打擊，並決定在2020年8月離婚，同時提告求償155萬4000元。

對此，張女辯稱，丈夫長期在外喝酒應酬，夫妻倆經常發生爭吵，才會在2020年8月協議離婚，後來再次結婚，但只維持2個月就再度離婚，她獨力扶養3名未成年子女，收入不豐，實在無力支付賠償金額，況且丈夫拿到的親密照片，是從她的帳號竊取雲端硬碟中的資料，該照片應無證據能力。

楊男也表示，張女在2018年間與他聊天，提及丈夫長期在外喝酒晚歸，疏於照顧家庭妻小，所以夫妻倆常常吵架，他基於朋友立場聽對方訴苦，殊不知日久生情，對於侵害配偶權一事深感抱歉，但兩人並未發生性行為，那些照片是女方丈夫擅自登入Google帳號竊取的，反而嚴重侵害他的隱私權。

新北地院法官當庭勘驗手機，發現手機的使用者仍為張女，還存有她的臉書、IG等使用者帳密，而iPhone重置功能僅能將手機所有設定回復至初始狀態，不會刪除內容資料，因此認定她在交還手機時，只有重置而沒有登出自己的Apple ID，也沒有刪除資料，丈夫應該是透過Apple ID儲存的Google帳號資料登入雲端硬碟，進而取得關鍵照片。

法官接著說，外遇本來就常以隱密方式進行，舉證極度不易，客觀上難以苛求丈夫必須另採其他更為適當的方式取證，何況他是以妻子使用過的手機直接登入帳號獲取有利證據，非以強暴或脅迫方式取得，侵害手段不大，最終判張女和楊男得連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。