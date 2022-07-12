暑假墾丁台東車潮多　警政署長黃明昭親下枋山段祭6政策改善

▲警政署長黃明昭12日南下進駐屏東枋山段研商暑假車流疏導計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近期暑假旅遊旺季到來，民眾假日行駛省道台1線前往墾丁、台東屏鵝公路旅遊人潮湧現，上週六、日龐大車流導致該公路壅塞情形發生引起民怨，警方為加強疏導假日車流，警政署長黃明昭12日特別南下前往易壅塞路段台1線枋山段聽取簡報，並邀請高雄市交通局黃榮輝副局長、公路總局第三工程處派員到場會勘，包含警政署警政委員詹永茂、交通組長盧廷彰及屏東縣、台東縣警察局長及交通隊研商疏導措施。

屏東縣警局將於14日週四邀集2位學者至現場研商交通壅塞疏導改善對策。警政署長黃明昭聽取簡報後，做出6點指示，包含台1線須規劃交通疏導崗，請屏東縣警局全力疏導，其中易壅塞重要路口，需由資深員警指揮疏導，以便機動應處各種交通狀況。

另外包含台1線施工路段、公路總局第三工程處隨時協調聯繫，施工路段於暑假假日期間，應恢復雙向4車道通行，以利車流疏解。並在暑假期間周休二日啟動調撥車道增加疏導量能。

警政署另啟動台1線、台9線車輛截流措施，避免車流大量湧入台1線，以提高疏導效能。另外警方也將在暑期假日每小時透過警廣等傳媒發布路況消息定，並請三工處於台26線與台1線沿路LED走馬燈提供民眾道路壅塞即時訊息、壅塞時段，供用路駕駛妥善規劃行程。

警方也將於每週四、五透過警廣等媒體提前宣導用路人多收聽交通訊息及使用相關交通路況APP，以即時掌握交通路況，避開壅塞路段。警政署長黃明昭親赴台1線枋山段作出上述交通疏導改進作為，希望結合高屏警方、交通局、公路總局各單位群策群力，相望能有效疏導假日車流。

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