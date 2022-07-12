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姊弟一起刮陰毛！他自爆「幫做羞羞1事」：姊姊很開放　網看呆

▲▼泡澡,正妹,性感,浴缸（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO覺得和妹妹一起洗澡根本沒什麼。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站日前報導《跟妹妹一起洗澡「女友無法接受」　20歲哥傻了：看了也沒感覺》，有男網友自爆，雖然已經20歲，但至今仍會和妹妹一起洗澡。就有另名男網友得知後，透露他和姊姊還會一起刮陰毛，且兩人都有伴侶，所以跟妹妹一起洗澡真的不值得大驚小怪。

這名男網友在Dcard上，以「跟姊姊一起刮陰毛」為題發文，提到他和姊姊都有除毛的習慣，由於他們家很小，只有一間沒有乾濕分離的浴室，所以兩人大學的時候常會一起刮陰毛。

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除此之外，他們家常常都是一個人洗澡，另個人在一旁刷牙，不過並不會同時洗澡和上廁所，不然馬桶會被洗澡水噴到。原PO也透露，姊姊個性開放，所以就連買按摩棒，都會參考他的意見，請他幫忙選品牌和形狀。

腋下。（圖／記者李佳蓉攝）

▲姊弟都有除毛習慣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

縱使關係緊密，但原PO坦言，他很確定自己對姊姊完全沒感覺，兩人也都有各自的伴侶，所以之前得知有兄妹會一起洗澡，真心覺得這種事沒什麼大不了。

貼文曝光後，底下網友刷新三觀表示，「謝謝你台大哥，我的三觀超人」、「有點噁」、「哪可能沒感覺」、「城裡的人都這麼會玩的嗎」。不過也有些網友回應，「沒什麼好噁的好嗎？你們難道對家人有性慾」、「刮毛正常」、「這不是很一般嗎」、「還好吧？代表關係好啊」、「是無所謂啦，各有各的習慣，但另一半不同意改一下就好了」、「我們家也是，我們還會脫光在我爸面前晃來晃去」。

此外，也有網友質疑文章真實性，「我怎麼覺得是反串」、「創到X北」、「無聊反串文」。原PO事後則更新貼文強調，他跟姊姊的互動是真的，之前有幾年關係不太好，後來才比較緊密。

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