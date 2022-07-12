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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為蔡炳坤集氣！顏寬恒大讚：像慈父照顧著晚輩、台灣寶貴人才

▲ 中二選區立委補選,顏寬恒現身競選總部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲顏寬恒在臉書發文，為蔡炳坤副市長集氣。

記者詹宜庭／台北報導

台北市副市長蔡炳坤11日晚間因腦中風，被緊急送往聯合醫院仁愛院區進行手術，目前在加護病房觀察中。而前國民黨立委顏寬恒在臉書發文，為蔡炳坤副市長集氣，同時也大讚蔡「無論在什麼單位服務，都像一位慈父照顧著後學晚輩。」

顏寬恒表示，多數人都叫蔡炳坤「坤爸」，這樣的暱稱凸顯了他平易近人、沒有架子的性格，不只是台北市的副市長，也曾是台中市的副市長，更是一位教育工作者，校長、老師。

顏寬恒還透露自己過去剛擔任立委的頭兩年，與當時還是台中副市長的蔡炳坤很有互動，不管是就交通的問題，又或轄內各校舍翻修，以及市民的種種大小事，都是時而合作時而請益的關係。即便從政多年蔡副市長始終不改初衷，如同當年的教育工作者，謙遜有禮且知無不言，「對於當年剛從政的我來說，受益良多頗受啟發。」

顏寬恒指出，蔡即便多年身在政壇，依舊不忘年年拜訪退休的教育工作者，而且尊師重道、敬老尊賢，是他一直身體力行的哲學，也是使人敬佩的所在，更是當前政壇罕見的清流，難能可貴。最後也向蔡炳坤喊話，「衷心祈禱，這樣一位勇於任事、謙遜有禮、且飲水思源的國家棟樑，能夠早日康復。蔡副市長是台灣寶貴的人才，更是全民的資產。」

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