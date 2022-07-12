性愛太激烈！她淚訴「就像強暴」被勒昏好幾次　崩潰一刀砍死男友

▲海莉（左）被指控殺害男友馬修（右），但她宣稱，男友長期暴力相向，也很熱衷暴力性愛，讓自己感覺就像被性侵。（圖／翻攝當事人臉書）



記者吳美依／綜合報導

英國發生一起悲劇事件，現年31歲的海莉（Hayley Keating）被指控謀殺男友，她11日出庭時表示，死者馬修（Matthew Wormleighton）一直都很暴力，2人發生性關係時，她多次被掐住脖子、直至昏迷，醒來後發現對方仍在自己身上洩慾，「感覺就像被性侵」。

《太陽報》等外媒報導，本案發生於去年5月14日凌晨，2人為了分手爆發激烈口角，而女方氣憤之際，從廚房抽屜拿出一把菜刀，朝男方扔去。海莉恢復理智後，撥打999緊急專線，驚慌失措地向接線員說，「他現在他X的快死了，請現在就過來。」不過，救護人員抵達現場時，馬修已經無法呼吸，隨後心臟驟停，最後不治身亡。

檢察官喬（Jo Martin）指出，海莉及馬修都有抑鬱、飲酒過量及吸食古柯鹼的問題，爭執當下似乎也都受到酒精及藥物影響。馬修死於失血過多，「他胸口只有一處傷口，她用那把菜刀插進他胸口，深度達到10公分。」

儘管如此，海莉出庭時拒絕承認謀殺罪名，她宣稱男友非常熱衷暴力性愛，有時用雙手掐住她的喉嚨，有時用皮帶勒住她的脖子，「我會暈過去，甦醒時總是感覺非常害怕。但我沒有真的說出來，只是告訴他要小心一點。」辯方也舉證表示，死者控制慾很強，而海莉罹患精神疾病，無法完全克制自己。

不過，馬修的2位前女友反對這個說法，她們形容死者是「體貼、慷慨且可愛的硬漢」。據悉，海莉被友人形容為一個有趣且善良的人，但有時作風誇張。馬修也曾和死黨提到，女友「有一點瘋瘋的，但床上功夫真的很棒」。

此案目前仍呈現各說各話的局面，而全案審判仍在進行中。