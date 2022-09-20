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社會 社會焦點 保障人權

台中警月開300張違停被調職　臉書開轟所長「跟垃圾一樣」下場慘了

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中警曾1月開出「300張違停」，臉書公開罵所長「垃圾、沒X趴」被起訴公然侮辱。（圖／資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名施姓員警原在第五分局水湳派出所任職，曾在1個月內開出300多張違停罰單引發關注，今年5月被依考核不佳、執法遭投訴等理由，調職至大甲分局，他在水湳派出所工作期間，不滿紀姓所長管理措施，在臉書點名批評所長「垃圾」、「沒懶趴」等語，被紀姓所長提告。台中地檢署日前偵結，依公然侮辱罪起訴施員。

台中地檢署調查，施姓員警在水湳派出所任職期間，因為不滿紀姓所長的管理措施，2021年11月在臉書以暱稱「白嵐曉」的帳號發文，寫下「所以我就是說，這個所長所作所為跟垃圾一樣」，並直接標記、曝光紀姓所長全名，寫下「我就是講紀某某」。

施男2022年3月12日再次透過上述暱稱帳號在臉書發文，寫下「你跟我說冷的可以維持現在服裝（外套加長袖制服），熱的著長袖警便服？還特別當你標註主管可以自行統一決定給你看，一樣視而不見，不敢投票表決，異於常人，沒懶趴的主管趕快下台好嗎」，讓紀姓所長決定提告妨害名譽。

施員接受庭訊時，坦承確實有PO文，主要是對紀姓所長的所做所為表達不滿，當時會提到所長的名字，是因為事情是紀姓所長做的，否認有公然侮辱。台中地檢署檢察官日前偵結，根據施員的文章截圖及紀姓所長證詞，認定施員行為確實已涉犯公然侮辱，依2項公然侮辱罪嫌起訴施員。

施姓員警積極維護行人路權，積極依法強力整頓違停，今年4月份開出300多張違停紅單，不料引發民怨，5月更突然被調往大甲分局，讓他質疑是遭到懲罰性調動。對此，第五分局當時回應，施員調動原因為考核不佳，加上執法態度不佳屢遭市民投訴，引起地方強烈反彈，才會調整其服務地區，並非懲罰性調動。

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