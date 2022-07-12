歡迎陳時中「老司機」參選　美女議員：我有好多問題要問

▲民進黨台北市長參選人、衛福部長陳時中。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一選舉年底登場，其中，首都台北市長之戰，民進黨終於確定人選，由衛福部長陳時中上陣，卻引來部分聲音質疑政府棄疫情不顧。國民黨台北市議員鍾沛君則說，對陳時中懂玩「老司機」的形象記憶猶新，做為台北市議員，年底也要一同參選，她歡迎陳時中大駕，「這兩年，有太多該檢視該追查的疑點弊端，都要向您一一討教呢！」

陳時中獲民進黨徵召後即發出聲明稱自己責任來了就扛，「我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久」，面對外界質疑「落跑」，他受訪時則表示，進到政務官體系裡面是自由業，進入政務官之後基本上是沒有任期的，「根據長官需要、我們能力做最恰如其分的安排，隨時可以來、隨時可以走，任務到了就接下來、任務完成就離開。」

鍾沛君說，她沒印象陳時中有什麼「責任來了就擔」，倒是知道「紅酒來了就乾」，「麥克風來了就嗨」，懂玩「老司機」的形象。

鍾沛君說，這段時間，400萬名國人染疫，近8000位同胞不幸病逝，陳時中部長算不算是「防疫有成」的「戰疫英雄」？看來民進黨的朋友們是打定主意了，反正支持者信就好，只要陳時中自己不尷尬，那尷尬的就是別人。

鍾沛君指出，原本她還在揣想，多了台北市長參選人的頭銜，陳時中還會否出席指揮中心記者會？出席又會說些什麼？結果「老江湖」終究是「老江湖」，陳時中直接請假，出席民進黨台北市黨部幹部交接典禮，「欸不是！陳時中自己不演了，也替沒時間洗衣服的羅一鈞想想，防疫到底是忙還不忙？要他情何以堪？」

鍾沛君強調，既然已經心不在焉，志不在此，請陳時中趕緊請辭，「高歌離席」，不要佔著茅坑不拉屎，讓真正有心有力的人去做衛福部長，去做指揮官，疫情或許會在秋冬捲土重來，「後陳時中時期」，不能再重蹈陳時中的錯誤。