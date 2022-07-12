月入45K男提親　女友爸要求216萬聘金：你家有土地不拿太吃虧

▲女方父母要求216萬聘金。（圖／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

一名網友昨（11）日在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他一對交往中的友人近日論及婚嫁，原本兩人談好不辦婚禮，也不收聘金嫁妝，結果在雙方家長吃飯時，女方父親突然提出要216萬聘金，事後也堅決要求，導致男方只能狠下心提分手。

原PO提到，男方33歲、女方30歲，兩人收入約在4.5萬元，已經交往五年，考量疫情影響，且本身個性也不愛熱鬧，決定拍婚紗登記結婚就好，不辦婚禮也不收聘金嫁妝。

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原PO指出，女方父親在雙方家長吃飯時，突然開口要「大聘120萬、小聘60萬、餅錢36萬」，男方進一步確認時，女方父親則說「就是要這些錢，不然別想娶我女兒」，男方當下只好答應，讓氣氛不那麼尷尬。

▲雙方家長吃飯時，女方父親提出聘金要求。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



事後女方才和男方說，是因為父母知道男方有幾筆土地，「覺得不拿聘金太吃虧了」，但男方是因論及婚嫁才和女方透露名下有土地，且早就說明未來將土地售出，要當作購屋基金，卻成為女方家人要聘金的理由。

男方數次試圖溝通仍無效，最後只好提出分手，也是擔心若真給出聘金，以後女方家缺錢就會上門要。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「雖然父親蠻過分，我就想問問女方，妳認識妳爸爸是一天兩天嗎？難道猜不到會搞出什麼飛機嗎」、「敢收聘金，就要敢給嫁妝，互相剛好而已」、「其實搞不好那個女的很無辜，有些女孩在家沒什麼地位，別懷疑，台灣這種家庭還很多」、「收大小聘也是要回禮的，女方爸爸有沒有說嫁妝要附多少？添妝要附什麼」、「現在是什麼時代了！還有這種觀念，到底是嫁還是賣啊」。