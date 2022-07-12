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手術刀片掉體內卡2天　72歲嬤視訊孫女後突病逝

記者黃翊婷／綜合報導

屏東72歲黃姓阿嬤因肺積水在國軍高雄總醫院屏東分院進行引流手術，沒想到引流刀片意外掉進體內夾不出來，隨即被轉送至國軍高雄總醫院治療，2天後才再次手術取出刀片，但阿嬤仍在治療結束的第3天病逝。家屬難過表示，原本阿嬤術後還能和孫女視訊聊天，卻突然去世，讓親人難以接受，救治過程中是否涉及醫療疏失，希望相關單位能查明真相。

國軍高雄總醫院屏東分院。（圖／翻攝自Google地圖）

▲國軍高雄總醫院屏東分院。（圖／翻攝自Google地圖）

根據《自由時報》報導，黃姓阿嬤1日因身體不適，被救護車送到國軍高雄總醫院屏東分院急診，經檢查發現肺積水，並於5日安排引流手術，沒想到過程中引流刀片意外掉進體內夾不出來，院方立即將病患轉送至國軍高雄總醫院，直到7日才再次進行手術取出刀片，但阿嬤仍在10日上午9時許去世；家屬難過表示，阿嬤到院時人還好好的，術後2天甚至可以跟孫女視訊，他們實在難以接受這樣的結果，不知道是哪個環節出了問題。

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消息傳開後，國軍高雄總醫院屏東分院表明會負起責任。至於是否涉及醫療疏失，屏東地檢署已介入調查，後續會由檢察官會同法醫進行相驗，希望能早日查明真相。

▲▼板橋一家婦產科在剖腹產時將醫療用紗布忘在產婦內忘記取出。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲板橋一家婦產科曾在剖腹產時，將一團醫療用紗布忘在孕婦體內。圖片經變色處理。（資料照／記者陳豐德翻攝）

在台灣，類似的醫療爭議並不常見，不過，2020年3月新北市曾有一名孕婦在板橋一家知名婦產科開刀剖腹生下第二胎，住院時腹部出現不明疼痛，院方檢查以為是便祕，但孕婦服藥後症狀並未改善，一度痛到連腰都挺不直，後來改到大醫院進一步檢查，才發現是剖腹產時的醫療用紗布被忘在體內。

當時孕婦和丈夫都不願意和解，因此開出1000萬天價和解金，後來經長輩居中協調，才同意以60萬元與執刀的婦產科楊姓醫師和解。楊姓醫師事後也向媒體坦承確實發生醫療疏失，診所會再加強相關人員訓練，自己也不樂見發生這樣的意外，往後會更加小心。

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