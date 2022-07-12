辣模造謠被活逮！不爽G奶路邊露出　網扮4角攻診所遭告

▲辣模莉亞多年前以代言換取隆乳手術，如今卻反目，還在網路上散播不實訊息攻擊業者。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

G奶辣模Lia莉亞（本名：趙綵柔）日前遭高雄地檢署依涉犯加重誹謗罪及公然侮辱罪起訴，原因是她在網路上1人分飾多角散播假訊息，利用來路不明、整形失敗的照片移花接木，編造文章打擊特定醫美診所，檢警鎖定多組假帳號往上溯源，查出都來自同一IP位址，經深入調查，發現散播假訊息的幕後藏鏡人就是莉亞，目前全案仍在法院審理中，沒想到莉亞不思悔改，本月2日繼續在臉書發文謾罵，行徑十分惡劣。

醫美診所的競爭激烈，沒想到，竟然有人在網路散播大量的假訊息，自稱隆乳失敗，還PO上照片，強調是在某特定醫美診所的案子，畫面怵目驚心，引起許多消費者驚恐，也造成業者商譽莫大的損失。

▲莉亞被起訴加重誹謗，案件仍在審理中，她又在臉書發文嗆受害業者。

▲有網友在莉亞粉絲專頁留言說在元和雅整形失敗，結果被檢警查出是莉亞辦假帳號自導自演。照片則是來路不明。

檢警接獲檢舉往上追查，發現自稱被害人的留言都來自同一網路IP位址，經查居然是網美G奶辣模Lia莉亞台中的住處，她一人分飾多角，取用來路不明、整形失敗的照片上網攻擊特定診所，檢察官根據蒐證資料，依加重誹謗罪及公然侮辱罪將她起訴。

更多鏡週刊報導

【辣模造謠被活逮1】貼圖「奶奶快回家」飆罵被整壞了 她自扮網軍遭一眼看穿

【辣模造謠被活逮2】「長輩」高低落差8公分 她代言換免費整形事後翻臉

【辣模造謠被活逮3】造謠遭起訴沒在怕 她到臉書社團加碼繼續罵