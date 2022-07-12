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G奶網紅起底！曾被控剝皮、捲入謝和弦婚變　代言換整形後翻臉

▲▼【辣模造謠被活逮2】「長輩」高低落差8公分　她代言換免費整形事後翻臉。（圖／鏡週刊提供）

▲莉亞先前曾發文澄清自己和捲入謝和弦婚變事件的「莉婭」同音不同人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

G奶辣模Lia莉亞（本名：趙綵柔）日前遭高雄地檢署依涉犯加重誹謗罪及公然侮辱罪起訴，原因是她在網路上1人分飾多角散播假訊息，利用來路不明、整形失敗的照片移花接木，編造文章打擊特定醫美診所，檢警鎖定多組假帳號往上溯源，查出都來自同一IP位址，經深入調查，發現散播假訊息的幕後藏鏡人就是莉亞，目前全案仍在法院審理中，沒想到莉亞不思悔改，本月2日繼續在臉書發文謾罵，行徑十分惡劣。

本刊調查，號稱擁有G奶好身材的莉亞，2019年以代言換取免費隆乳，與元和雅醫美診所簽約，並刊登「尋奶啟事—奶奶快回家」的隆乳廣告，廣告一出，引起很大的迴響，讓莉亞的知名度大增，但是雙方事後卻對合約出現歧見，從此紛爭不斷，互有訴訟。

▲▼【辣模造謠被活逮2】「長輩」高低落差8公分　她代言換免費整形事後翻臉。（圖／鏡週刊提供）

▲莉亞先前時常在臉書分享性感照片，擁有不少粉絲。

莉亞認為元和雅街邊看板及網路文章廣告內容低俗，如診所醫師受訪時指她的乳房「有8公分位差」、針灸療程導致破裂等語，讓她名譽受損，要求下架廣告，並提告求償。

此外，她還要求和她簽立肖像權授權契約的映華公司，應返還50萬元肖像權授權費用；並指控映華公司與醫美集團合作刊登的廣告，已涉及公然侮辱，另再向兩公司及元和雅法定代理人，連帶求償50萬元，全案共求償100萬元。

▲▼【辣模造謠被活逮2】「長輩」高低落差8公分　她代言換免費整形事後翻臉。（圖／鏡週刊提供）

▲莉亞被起訴加重誹謗，案件仍在審理中，她又在臉書發文嗆受害業者。

但是高雄地院審理認為，雙方合約中明定，莉亞以肖像權換取價值30萬元的水滴果凍隆乳療程，授權診所可以使用她的肖像權，用於「協助推廣美容醫學之業務」「作為術前術後對照使用」等，「尋奶啟示」等廣告，以及診所的官網文宣，並沒有違反公序良俗及誠信原則。

法官並認為，「剝皮網紅」出自媒體報導，並非映華公司的恣意評價，再者「自然內在美」「內衣幾乎快罩不住豪乳」「批踢踢鄉民大推薦！」等詞，則是引導消費者以莉亞作為目標，進而購買療程，因此沒有貶低、壓抑莉亞人格權的意思，並無公然侮辱，因此判莉亞敗訴，全案仍可上訴。

▲▼【辣模造謠被活逮2】「長輩」高低落差8公分　她代言換免費整形事後翻臉。（圖／鏡週刊提供）

▲莉亞2019年時因和另一網美「莉婭」名字同音，一度捲入藝人謝和弦婚變風波，當時莉亞還發文澄清。

回首過去關於莉亞的新聞，除了被粉絲控訴是剝皮網紅以及和元和雅之間的官司訴訟外，並無其他代表作，如今捲入造謠誹謗官司，遭檢方依加重誹謗罪及公然侮辱罪起訴，惹得官司纏身，應是她始料未及。


【點擊看完整全文】

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