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5歲以下幼兒染疫風險高又怕戳鼻　南投縣自購1.2萬劑唾液快篩

▲南投縣自購1萬2000劑免戳鼻唾液快篩劑，配送幼兒園以保障幼兒健康。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣自購1萬2000劑免戳鼻唾液快篩劑，配送幼兒園以保障幼兒健康。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，有鑑於幼兒使用上咽快篩試劑採檢過程中易生不適與恐懼等困難，南投縣政府自籌上百萬元，由縣府教育處採購1萬2千劑唾液型快篩試劑，28日依幼兒人數比例配發到全縣191所公私立幼兒園，加強幼兒園防疫效能、共同守護幼兒健康。

縣府指出，專供幼兒使用的1萬2千劑唾液型新冠肺炎快篩試劑，已全數到貨，今天發放首批試劑給南投市貝斯特幼兒園及南投國小附幼師生，縣長林明溱也特別到南投國小視察發放作業、關心學童使用情形，看到受試小朋友驗出「一條線」的陰性反應後，提醒他們將試劑結果帶回去給爸爸媽媽看，讓家長安心，南投縣幼兒教育學會理事長黃鳳英也感謝縣府努力守護小小朋友的決心和行動力。

▲南投縣自購1萬2000劑免戳鼻唾液快篩劑，配送幼兒園以保障幼兒健康。（圖／南投縣政府提供）

教育處指出，近期屢見兒童染疫之中、重症及死亡案例，且多例染疫幼兒出現腦炎，尤其未滿5歲幼兒無法接種COVID-19疫苗，染疫風險高，令家長相當憂心；當幼兒出現症狀或被匡列需快篩時，使用市面上鼻咽快篩試劑，大部分都極度抗拒、採檢困難，也影響準確度；林明溱特別指示教育處緊急自購1萬2千劑唾液型快篩，減輕幼兒排斥感、免於恐懼，早期診斷並給予藥物治療。

▲南投縣自購1萬2000劑免戳鼻唾液快篩劑，配送幼兒園以保障幼兒健康。（圖／南投縣政府提供）

教育處表示，家有幼兒之家長需求急迫導致市面上唾液快篩時常供不應求，這次縣府自籌經費、迅速採購1萬2千劑唾液型快篩試劑，將按幼兒園幼兒人數比例分配使用，另剩餘試劑存放於防疫物資發放中心學校，以應後續需求，強化校園防疫安全工作。

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