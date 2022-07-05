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星宇航首招日籍客艙組員！再增「日本新航點」時間曝光

▲▼星宇航空今日宣布首度招募日籍客艙組員。（圖／星宇航空）

▲星宇航空宣布首度招募日籍客艙組員。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

疫後時代來臨，各家航空公司開始為市場佈局準備，星宇航空因應東北亞市場需求以及增加日本航線計劃預作準備，今日宣布首度招募日籍客艙組員。另也預計下半年將陸續增闢其他日本新航線。

星宇航空表示，應徵者男女不拘，凡擁有日本文部省認可之國內外大專院校以上學歷，以及合格之英文檢定證明，無論是否具備客艙組員經驗，歡迎至星宇航空招募網站報名。

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星宇航空執行長翟健華表示：看好疫後東北亞市場，並為強化台日間航班服務品質，首度招募日本籍客艙組員。星宇航空於疫情期間持續拓展新航點，今年二月更為國內首家導入A330neo雙走道客機的航空公司，積極為後疫情時代的旅遊市場佈局。

▲▼星宇航空今日宣布首度招募日籍客艙組員。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空下半年將陸續增闢其他日本新航線。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空今日宣布首度招募日籍客艙組員。（圖／星宇航空）

本次日籍客艙組員招募計畫，報名時間為即日起至2022年7月26日止，分為英文視訊面試、現場甄試及體格檢查三階段，預計9月初在日本東京進行面試，目標錄取48名。

錄取者規劃於明年2月在桃園運籌中心進行為期約三至四個月的地面訓練及機上實習，這批新人將成為首批使用運籌中心員工宿舍的客艙組員。完訓後會以東京為派遣基地，為來往台日航線等國際航班提供服務。

星宇航空在疫情期間穩健開闢亞洲各航點，其中深受台灣旅客喜愛的日本航點，目前已有東京、大阪及福岡三個城市，下半年將陸續增闢其他日本新航線，以滿足更多旅客需求與期待。

星宇航空表示，除了首度招募日籍客艙組員，本籍具客艙組員經驗(Experienced Cabin Crew)及無客艙組員經驗者(Non-experienced Cabin Crew)之職缺仍持續徵才中，詳情可上星宇航空招募網站查詢所有職缺詳情。

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