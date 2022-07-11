BA.4、BA.5增86境外「累計326例」　從美國返台最多！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增88例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及86例境外移入。截至目前國內累計檢出326例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，其中BA.4 (48例)及BA.5 (278例)；另累計4例本土確定病例，均為BA.5，目前所有個案中，仍以美國返台最多。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增2例BA.5本土個案中，為1例男性(以下稱案A)、1例女性(以下稱案B)，年齡分別為40多歲及50多歲，為今(2022)年7月4日公布之邊境攔截 Omicron亞型變異株BA.5境外移入確定病例(以下稱指標個案)相關家庭群聚。

指標個案於6月24日自法國至新加坡轉機入境，案A及案B於同日至機場接送其返家居家檢疫。指標個案於6月25日接獲通知入境PCR檢驗陽性確診，同時出現流鼻水症狀，並進行居家照護，案A及案B列居家隔離。案A及案B於6月27日快篩陽性確診，其中案B有咳嗽及嗅覺異常症狀，後續定序結果2人均為 Omicron BA.5。目前3名個案皆已隔離期滿，另1名家人，檢驗結果為陰性，亦無症狀。

指揮中心提醒，目前國內4名本土個案均研判於接送時感染可能性較高，請民眾接送入境親友時落實下列相關防疫措施，以保護自己和家人：

一、接送者應完成接種至少2劑疫苗(建議打滿3劑者優先)，並穿戴手套、佩戴口罩。

二、親友上車前，應針對手部、鞋底、行李進行消毒。

三、車內不飲食，接送時適度開車窗，保持充分通風。

四、車上所有人全程佩戴口罩，盡量避免交談、 碰觸等接觸行為。

五、接送完成後，建議對全車內外進行清消，特別針對常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出12株Omicron BA.4及74株Omicron BA.5，個案分別為50例男性、36例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年6月11日至7月4日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國(4例)，新加坡及英國(各2例)，德國、義大利、法國及土耳其(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(32例)，德國及巴西(各5例)，新加坡(4例)，英國、土耳其及荷蘭(各3例)，義大利、法國、日本、韓國及加拿大(各2例)，越南、沙烏地阿拉伯、印度、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、澳大利亞、墨西哥、印尼及泰國(各1例)移入。

指揮中心指出，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；世界衛生組織（WHO）於今年7月6日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比上升至52%，BA.4佔比則上升至12%，且已導致部分國家住院數增加。

指揮中心進一步表示，近期BA.5變異株已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升、住院數增加等情形，鄰近新加坡、日本、韓國、中國大陸、香港、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼及越南等均報告社區感染病例，疫情逐漸升溫。

▲7/11新增86例邊境攔截Omicron BA.4及BA.5境外移入病例。（圖／指揮中心提供）