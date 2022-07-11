民進黨台北市長人選拍板　她酸：陳時中的幹話比韓國瑜還厲害

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨2022台北市長人選終於敲定，將提名衛福部長陳時中參選。民眾黨立委蔡壁如批評，防疫對綠營來說就是為了選戰，「現在看起來，陳時中的幹話比韓國瑜還厲害」。

對於獲得徵召，陳時中發出聲明提及，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。」台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，「我對台北市有深厚的感情，我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展已經停滯太久。請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」

蔡壁如質疑，陳時中口中的「超前部署」、「世界怎麼跟得上」的防疫成績，在國際上已經被評比為世界倒數第二，不曉得陳時中有什麼臉說「責任來我就扛」？

蔡壁如說，從第一年的缺口罩、缺血氧機、缺疫苗、花蓮有民眾跑著搶疫苗殘劑跌倒的畫面瀝瀝在目，到今年的缺快篩試劑、第一線打仗的醫護缺津貼，防疫物資樣樣缺。開了缺口，卻讓黑心廠商大賺疫情國難財。再看今年的Omicron病毒，每天確診光是死亡人數就超過百人，期間發生的24小時內火化、多名國人還來不及送醫就死亡，還有至少20多個兒童來不及長大，就死在這場疫情，1922通報系統不靈，導致的恩恩爸事件。

蔡壁如表示，7000多人染疫死亡，民進黨就是看不到，多少家庭因為疫情，天人永隔，甚至連家人的最後一面都見不到，陳時中看到了嗎？

蔡壁如開炮，台北人不會忘記陳時中當初是怎麼對待台北、當初是怎麼污名化萬華，一個長期靠謊言防疫的人，否定台北人對防疫努力的人，每天謊言連篇的人、連防疫都放爛的人，怎麼可能相信一個說謊的人說他要負責呢？但台北人也不是那麼好騙的。