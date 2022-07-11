高雄式左轉被開罰！騎士「幹聲連連」嗆：不能譙嗎？　下場出爐

▲高雄市警方取締高雄式左轉示意圖。（圖／高雄市警局交通警察大隊提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名曾姓工程師去年9月間騎機車在前鎮區一處路口，未依規定兩段式轉彎直接「高雄式左轉」，被兩名值勤員警攔下開單，曾男當場暴走，幹譙員警「X！你要不要臉啊」「你警察就不能幹譙是不是！」「X！不能罵你是不是」，還出手抓扯警察的胸口衣領，曾男今年2月先被依妨害公務判刑2個月，民事部分，高雄地院再判他妨害名譽需賠兩警各3萬元。

判決指出，曾男是去年9月15日中午12時許，騎機車沿前鎮區班超路由北往南行駛，到了崗山中街口未依規定兩段式轉彎就左轉，被前鎮分局兩名陳姓員警發現，當場將他攔下盤查，曾男不滿當場痛罵「要不要臉啊你！」「警察沒有人敢打你是不是！」「不能抓是不是，X！」「X！你要不要臉啊！」「絕對把你們兩個處理！」「你警察就不能幹譙是不是！」「幹！不能罵你是不是」，並出手抓扯員警胸口衣領。

兩名員警見曾男暴走，呼叫警網支援並將曾男逮捕，依妨害公務等罪嫌送辦、起訴，法院審理時，曾男坦承有違規左轉，但他認為是員警藏匿在不重要且容易違規的地點進行取締，且懷疑員警私下跟蹤我並以通訊軟體聯繫彼此，試圖增加我違規被攔檢的機會，還反控員警將他壓制在地面後，持續無故的瘋狂對他拳打腳踢。

兩名員警則拿出密錄影片打臉曾男，證明取締前是在路上巡邏，並未跟蹤特定人、車，壓制曾男後，也沒有對他拳打腳踢，法官勘驗密錄影片後，今年2月間依妨害公務罪判他徒刑2個月，得易科罰金。

民事部分，兩名員警對曾男求償10萬元，法官則認定曾男情緒激動，手指員警多次，靠近員警推擠，又出言侮辱、高聲咆嘯，已損害兩名員警的人格權，使兩人名譽受辱，因此判決曾男應賠償兩名員警各3萬元，全案可上訴。