非洲國家爆「神秘疾病」已89人死亡　WHO緊急小組赴當地採樣

▲非洲國家南蘇丹爆發神秘疾病，世衛小組緊急前往調查。圖為南蘇丹一處小鎮中，由無國界醫生組織設立的臨時診所。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

非州東北部國家南蘇丹爆發未知的神秘疾病，迄今已造成89人死亡。世界衛生組織（WHO）獲報派遣一支由科學家組成的工作小組前往當地，將從病人身上採集樣本進行調查。南蘇丹地方衛生官員指出，疫區是近來遭受嚴重洪災的區域之一，但樣本初步採檢顯示並非感染霍亂。

根據《每日郵報》報導，WHO專家巴雅（Sheila Baya）向BBC表示，「我們決定派出一支迅速應變小組前往進行風險評估與調查，屆時將能取得病患樣本，但目前得到的數據為89人死亡。」她補充，由於受嚴重洪水影響，WHO小組不得不乘坐直升機前往神秘疾病的傳播中心瓊萊州（Jonglei）北部城鎮凡加克（Fangak），目前正在等待交通工具於15日將小組人員送回首都朱巴。

報導指出，南蘇丹北部爆發的洪水切斷了社區獲得食物與其他重要商品的供應。鄰近州別的土地住宅公共事務部長表示，嚴重洪災增加了瘧疾等疾病的傳播，食糧短缺導致兒童營養不良，且當地油田的石油汙染了水源，導致家畜死亡。無國界醫生組織也擔憂，自洪災以來，因營養不良而住院的兒童人數翻倍，當地嚴重急性營養不良水準已達到WHO標準的2倍之高。

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