　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

你在乎的人所在乎的事都幫你想好了！影帝一人分飾四角超吸睛

▲▼吳慷仁,Honda All New HR-V,Honda。（翻攝自吳慷仁臉書）

▲吳慷仁於Honda All New HR-V廣告中大玩角色扮演，女裝超吸睛。（圖／翻攝自吳慷仁Facebook粉絲團）

記者張惠媛／綜合報導

百變影帝吳慷仁每每推出作品都備受矚目，忽胖忽瘦、變男變女、演老演年輕都難不倒，只要有他出演就是票房與質感的保證，近日繼寶寶媽媽桑後又有新嘗試，在Honda All New HR-V廣告中一人分飾四角，把媽媽、準岳父、妻子等角色的神韻詮釋地唯妙唯肖，他更為本次的女性角色取名為Rebecca，引發網友熱烈討論！

▲▼吳慷仁,Honda All New HR-V,Honda。（圖／翻攝自影片）

▲吳慷仁於Honda All New HR-V廣告中一人分飾四角，大飆演技超吸睛。（圖／翻攝自YouYube影片，下同） 

Honda All New HR-V與百變影帝吳慷仁的合作引發關注，原來是因為HR-V從車頭到車身都帶有令人目不轉睛的跑車元素，一氣呵成的車身腰線，整體視覺上更加流暢，隱藏式後門把手讓整體外觀更簡約，而延伸到車後，橫貫式車尾燈加上光條LED設計，更具俏皮不羈性格，帥氣十足的外型卻擁有百變多用的車內空間，內外兼備讓吳慷仁目不轉睛，強強聯手追求突破，激盪出精彩火花。

▲▼吳慷仁,Honda All New HR-V,Honda。（圖／翻攝自影片）

▲▼多種座椅調整模式，提供多元置物空間。

▲▼吳慷仁,Honda All New HR-V,Honda。（圖／翻攝自影片）

Honda車款一直以來都頗受消費者喜愛，這次新發表的HR-V更針對不同對象與年齡層的需求再升級！Ultra Seat多功能變化座椅在國內旅遊盛行的現在，不管是上山或下海都夠用，除了可將後坐座椅椅墊折疊形成挑高置物空間；還有6：4後座椅傾倒模式，提供不同置物需求，更可以將後座椅背可完全向前打平，方正平整的超大置物空間，無論是釣魚或登山健行，裝備都可一次通通裝上車！獨自一人時，甚至可以車露，想去哪就去哪，如果親朋好友一起出遊，寬敞的後座膝部空間搭配加厚的椅背，讓後座的乘客也能享受舒適的乘車氛圍。

▲▼吳慷仁,Honda All New HR-V,Honda。（圖／翻攝自影片）

▲▼Hands-Free感應式啟閉電動尾門就算沒手關門也不會手忙腳亂。

▲▼吳慷仁,Honda All New HR-V,Honda。（圖／翻攝自影片）

逛賣場時經常買到沒有手關尾門，每次都卸貨卸得急匆匆嗎？Hands-Free感應式啟閉電動尾門，只要隨身攜帶感應鑰匙，Walk-Away Close在人離開車體範圍後就會自動關閉尾門，雙手挪不出空來的時候，Honda All New HR-V讓你保持優雅更容易。

▲▼吳慷仁,Honda All New HR-V,Honda。（圖／翻攝自影片）

▲▼新一代Honda SENSING碰撞緩解煞車系統增加摩托車偵測功能，若碰撞風險增加，則會預先加壓煞車系統，安全性upup。

▲▼吳慷仁,Honda All New HR-V,Honda。（圖／翻攝自影片）

因為在乎，所以安全更是不能馬虎，新一代Honda SENSING碰撞緩解煞車系統增加摩托車偵測功能，再也不用擔心路邊小巷突然竄出的摩托車出，當系統偵測到前方車輛、摩托車、自行車或行人發生碰撞時，會先以警示音提醒，若碰撞風險增加，則會預先加壓煞車系統，以利縮短煞車距離、降低事故傷害的可能，讓容易緊張的消費者也能安心開車出門。

▲▼吳慷仁,Honda All New HR-V,Honda。（圖／翻攝自影片）

  無論是外觀、功能、空間、安全性，這些你在乎的人和事，Honda All New HR-V比你更在乎！想要為家人送上最暖的心意，從對方在乎的事出發準沒錯，新一代Honda HR-V為你的生活加分、也為情感加分。

ET快訊
老字號飯店「宣布轉手」！補助再享房型升等
修車師傅意淫闆娘！加超級迷昏水　對她狂尻槍
孕婦誕下「4手4腿」女嬰！村民跪地叩拜：是神明轉世
賴清德「赴日悼安倍」登上國際　路透社：台灣副總統罕見訪日
她豐胸慘變「4個乳房」　庸醫曝光被抖出驚人黑歷史
快訊／台鋼雄鷹隊史首位狀元誕生　高中最強游擊曾子祐
安倍晉三曾是她的伴郎！　女星赴領事館獻花淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

影／Honda大改款HR-V搶先試駕　完整配備＋漂亮價格＝有實力一戰

你在乎的人所在乎的事都幫你想好了！影帝一人分飾四角超吸睛

年銷一億個包裝麵包之王！烘焙名師公開「究極」的美味秘密

掌握順暢3元素　吃對好菌順暢超有感

好想出國！先奔巷口全家大嗑「長榮飛機餐」抽機票加速起飛

考前超靈強運儀式做了沒？速喝「多多」分數也多多

「手搖狂熱縣市」大公開！這地區1天訂2次　台南人竟都喝無糖

只有2天！超商「大杯美式36元、拿鐵40元」爽喝　加碼送黃金鈔票

99元吃炸雞、呱呱包餐！頂呱呱最新「2大電子優惠券」來了

超商限時「喝咖啡免費吃麵包」！夏日飲料2件最低0元爽喝

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

迷路柴犬隨機跳車躲雨　車主愣：X小...好可愛

你在乎的人所在乎的事都幫你想好了！影帝一人分飾四角超吸睛

年銷一億個包裝麵包之王！烘焙名師公開「究極」的美味秘密

掌握順暢3元素　吃對好菌順暢超有感

好想出國！先奔巷口全家大嗑「長榮飛機餐」抽機票加速起飛

考前超靈強運儀式做了沒？速喝「多多」分數也多多

「手搖狂熱縣市」大公開！這地區1天訂2次　台南人竟都喝無糖

只有2天！超商「大杯美式36元、拿鐵40元」爽喝　加碼送黃金鈔票

99元吃炸雞、呱呱包餐！頂呱呱最新「2大電子優惠券」來了

超商限時「喝咖啡免費吃麵包」！夏日飲料2件最低0元爽喝

超商獨家！「4款麵包新品」開賣了　吃得到滿滿紅豆餡、芋頭顆粒

甜聲二重唱比賽搶進十大！　沾喜金曲大贏家嗨喊：都是偶像

「時光機」列出天價停車費他嚇傻　這輛神秘BMW停19個月沒開走

黃保羅驚訝富邦悍將首輪指名　期待和曾峻岳討教

娃娃丟給牠！小姐妹交代「哥哥照顧Baby喔」　比熊眼神死不想動

港姐「黑炭素顏照」連發！　網對比白皙舊照驚呆：也差太多

大便完「擦屁股次數」有限制！醫勸：淡黃就收手　擦不乾淨藏2警訊

中信兄弟第二輪指名　前費城人徐基麟獲選

修車師傅意淫還不夠！奶茶暗加超級迷昏水　自備黑絲對她狂尻槍

不斷更新／中職選秀　台鋼首輪相中2平鎮高中好手

《安娜》現實10金句：人就算是在只有自己看的日記本裡，也會寫謊話

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

消費熱門新聞

全台最愛「外送手搖飲縣市」大公開！

美式只要30元！超商限時5天咖啡優惠

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

只有2天！超商大美式36元、拿鐵40元

換季童過敏家長好煩抗敏從吃做起

超商連3天「咖啡、私品茶買1送1」　

郭台銘「家用PCR檢測機」今開賣！銷售狀況曝

超商限時「喝咖啡免費吃麵包」

醫師教你如何有效率的補充維生素B群

超商「美式、拿鐵買6送6」明天搶

2類人最愛用「7-11出租包廂」　至少1小時起跳

限時5天！超商買咖啡送5千元黃金鈔票

頂呱呱最新「2大電子優惠券」來了

全國電子11天破盤活動開跑

更多熱門

相關新聞

Honda「子彈頭重機」Hawk11試駕

Honda「子彈頭重機」Hawk11試駕

「HAWK 11」為 Architecture Series Project（ASP）之商品，屬日本市場專用車款，並且透過活用既存車款進而開發不同定位之商品的實例。從HONDA內部的提案誕生的創意正式將ASP計畫具現化，顯然與過去重視全球流行並且大量生產的車款有所不同，如此一想，其獨到的設計風格或許也是由此而來。

日本新一代警用重機曝光！

日本新一代警用重機曝光！

《斯卡羅》網路發威　狂吸印度粉

《斯卡羅》網路發威　狂吸印度粉

Honda「新復古檔車」今秋問世！

Honda「新復古檔車」今秋問世！

柯佳嬿床戲激戰林柏宏　台詞「恥度」太高他招架不住

柯佳嬿床戲激戰林柏宏　台詞「恥度」太高他招架不住

關鍵字：

吳慷仁Honda All New HR-VHonda

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥台下驚見「超辣蝴蝶姐姐」現身！穿肚兜掉半球

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！「離婚的話我沒錢」

天選之人　7／14到壽司郎用餐全桌打7折

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

大咖男星驚傳喉癌57歲病逝！「友悲慟證實」

星巴克7／11起「全品項買1送1」

陳時中參選　館長直播要大家別忘

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

即／日本統一教認了　山上母親是教徒

東湖嘟嘟車禍亡　送便當身影不再

買補充包根本虧！過來人認了：不是為省錢

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面