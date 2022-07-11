你在乎的人所在乎的事都幫你想好了！影帝一人分飾四角超吸睛

▲吳慷仁於Honda All New HR-V廣告中大玩角色扮演，女裝超吸睛。（圖／翻攝自吳慷仁Facebook粉絲團）

記者張惠媛／綜合報導

百變影帝吳慷仁每每推出作品都備受矚目，忽胖忽瘦、變男變女、演老演年輕都難不倒，只要有他出演就是票房與質感的保證，近日繼寶寶媽媽桑後又有新嘗試，在Honda All New HR-V廣告中一人分飾四角，把媽媽、準岳父、妻子等角色的神韻詮釋地唯妙唯肖，他更為本次的女性角色取名為Rebecca，引發網友熱烈討論！

▲吳慷仁於Honda All New HR-V廣告中一人分飾四角，大飆演技超吸睛。（圖／翻攝自YouYube影片，下同）

Honda All New HR-V與百變影帝吳慷仁的合作引發關注，原來是因為HR-V從車頭到車身都帶有令人目不轉睛的跑車元素，一氣呵成的車身腰線，整體視覺上更加流暢，隱藏式後門把手讓整體外觀更簡約，而延伸到車後，橫貫式車尾燈加上光條LED設計，更具俏皮不羈性格，帥氣十足的外型卻擁有百變多用的車內空間，內外兼備讓吳慷仁目不轉睛，強強聯手追求突破，激盪出精彩火花。

▲▼多種座椅調整模式，提供多元置物空間。

Honda車款一直以來都頗受消費者喜愛，這次新發表的HR-V更針對不同對象與年齡層的需求再升級！Ultra Seat多功能變化座椅在國內旅遊盛行的現在，不管是上山或下海都夠用，除了可將後坐座椅椅墊折疊形成挑高置物空間；還有6：4後座椅傾倒模式，提供不同置物需求，更可以將後座椅背可完全向前打平，方正平整的超大置物空間，無論是釣魚或登山健行，裝備都可一次通通裝上車！獨自一人時，甚至可以車露，想去哪就去哪，如果親朋好友一起出遊，寬敞的後座膝部空間搭配加厚的椅背，讓後座的乘客也能享受舒適的乘車氛圍。

▲▼Hands-Free感應式啟閉電動尾門就算沒手關門也不會手忙腳亂。

逛賣場時經常買到沒有手關尾門，每次都卸貨卸得急匆匆嗎？Hands-Free感應式啟閉電動尾門，只要隨身攜帶感應鑰匙，Walk-Away Close在人離開車體範圍後就會自動關閉尾門，雙手挪不出空來的時候，Honda All New HR-V讓你保持優雅更容易。

▲▼新一代Honda SENSING碰撞緩解煞車系統增加摩托車偵測功能，若碰撞風險增加，則會預先加壓煞車系統，安全性upup。

因為在乎，所以安全更是不能馬虎，新一代Honda SENSING碰撞緩解煞車系統增加摩托車偵測功能，再也不用擔心路邊小巷突然竄出的摩托車出，當系統偵測到前方車輛、摩托車、自行車或行人發生碰撞時，會先以警示音提醒，若碰撞風險增加，則會預先加壓煞車系統，以利縮短煞車距離、降低事故傷害的可能，讓容易緊張的消費者也能安心開車出門。

無論是外觀、功能、空間、安全性，這些你在乎的人和事，Honda All New HR-V比你更在乎！想要為家人送上最暖的心意，從對方在乎的事出發準沒錯，新一代Honda HR-V為你的生活加分、也為情感加分。