港式餐廳湯包竟有「生雞肉」　顧客遭業者反回：不然還要怎樣？

▲有網友在新葡苑點了海鮮灌湯包，裡面的雞肉是生的。（圖／翻攝臉書社團《爆怨公社》）



圖文／CTWANT

牛肉可以不用吃太熟，但雞肉吃生的可能會拉肚子。近日有網友到新葡苑用餐，店了一份海鮮灌湯包，結果家人吃到一半發現雞肉是生的，而業者只問他們要刪單還是重上一份，網友覺得無法接受。值班主管竟嗆說，不然他們還想要怎樣？

原PO近日於臉書社團《爆怨公社》發文表示，「今天和家人去竹北大遠百的新葡苑用餐，餐間點了道海鮮灌湯包。結果家人分食到一半發現湯包下半部的雞肉是生的，生到會飛走的等級。」他們通知值班經理來處理，過了不久，值班經理說，「跟師傅確認過了，的確是生的，你們要刪掉這單還是要重上一份？」

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原PO表示，家人跟值班經理說這樣的處理方式不妥，生的雞肉是一件很嚴重的事，無法接受這種回覆，「反遭值班主管嗆說他已道歉，不然我們還想要怎樣？受不了值班主管態度的我們於是請另一位主管過來處理，另一位主管在了解狀況後也僅回覆說新葡苑的做法就是刪單或是重做，如果我們吃壞肚子，等我們去醫院拿檢測報告回來再說。」

原PO說，那家新葡苑的Google評論很低分，大家都批評他們服務態度不佳，「我可以理解餐飲業並沒有必要提供顧客至上的服務。然當一家餐廳如此不在乎信譽，甚至可以毫不尊重客戶，也無怪乎會如此罔顧食安了」

原PO表示，餐廳的服務態度是一回事，但食安問題是最基本的事，「雞肉沒熟是有寄生蟲的問題，而不是飯沒熟可以相比的。對我來說，地溝油我會拒食，過期原料我也會檢舉。同理，雞肉沒熟也是，我無法輕鬆看待。」

原PO說，他們不要賠償，只是希望餐廳能給予關心，「只覺得當下能夠收獲口頭關心或是留下彼此資料，以獲得進一步的醫療或是後續關心。就連就醫這件事情都是我們主動提及。」

此文曝光後，網友紛紛留言回應「食安真的是底線」、「這間餐廳的主管處理事情的方式真的很有事」、「挖這根本是生食了吧！太可怕了！而且店家這樣的處理方式很不ok欸」、「記得，只要是在百貨公司裡的餐廳有糾紛，要找百貨公司的『樓管』來處理，因為餐廳是跟百貨公司簽約，如果發生問題餐廳會被百貨公司開罰單懲罰。」

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