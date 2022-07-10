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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸「桂花杯」線上彈弓大賽　花蓮PK南寧百人競賽

▲▼ 2022年桂花杯 。（圖／主辦單位提供）

▲2022年兩岸「桂花杯」花蓮比賽現場。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

2022年「桂花杯」昨9日剛落幕，台灣花蓮和大陸廣西南寧兩地彈弓交流賽以線上交流形式，分別在廣西民族博物館民族村和台灣花蓮縣德興運動場同步進行。活動吸引兩岸彈弓愛好者的積極參與，經過激烈比賽後，廣西南寧隊以111分成績獲得冠軍，台灣花蓮隊以75分成績獲得亞軍。

本屆活動台灣方面現場參與嘉賓有花蓮縣前縣長傅崐萁，花蓮縣議員李正文，台東縣議員鄭岡山，花蓮縣海峽兩岸少數民族交流協會理事長李尚典；大陸方面則是廣西壯族自治區政協原副主席潘鴻權，廣西桂台經貿文化交流協會副會長趙紅明，廣西民俗文化協會會長王順維等出席開幕式，舉行開弓儀式。

▲▼ 2022年桂花杯 。（圖／主辦單位提供）

▲廣西參賽選手 。（圖／主辦單位提供）

受疫情影響，本屆活動以兩地連線舉行，吸引兩岸彈弓愛好者的積極參與，廣西報名人數超過100人，台灣報名人數近100人。廣西於9日前對報名者進行預選，選出20名選手於9日當天再進行選拔，選出8名選手參加團隊賽。台灣8名團隊賽選手則均於9日當天選拔產生。

桂台兩地各由8名選手組成團隊，通過線上逐個進行競賽，以各隊比賽選手成績總和決出冠亞軍。經過激烈比賽角逐，最終廣西南寧隊以111分成績獲得冠軍，台灣花蓮隊以75分成績獲得亞軍。

▲▼ 2022年桂花杯 。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 2022年桂花杯 。（圖／主辦單位提供）

▲ 2022年「桂花杯」開幕式現場  。（圖／主辦單位提供）

中國國民黨中常委、台東縣議會副議長林琮翰由於行程原因未能現場參加活動，以影片祝賀活動圓滿成功。

廣西民俗文化協會會長王順維表示，彈弓運動集健身性、競賽性、娛樂性於一身，已成為全國少數民族傳統體育運動會的表演項目之一，其動作展現的優美姿態和精氣神，可謂民族體育運動的一朵「花」。

桂台兩地選手參加交流賽。本次活動由廣西桂台經貿文化交流協會指導，廣西民俗文化協會、台灣花蓮縣海峽兩岸少數民族交流協會主辦，廣西民俗文化協會彈弓競技專業委員會、花蓮縣吉安鄉瑪拉道彈弓隊承辦。

▼ 兩岸連線現場 。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 2022年桂花杯 。（圖／主辦單位提供）

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