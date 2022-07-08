宜蘭+691！每日確診人數下隆　縣府籲兒童及青少年完整接種疫苗

▲宜蘭＋691，增3死。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(8)日宣布宜蘭縣新增691確診個案，並新增3名死亡個案。宜蘭縣長林姿妙表示，根據衛生局監測資料顯示，5-17歲每週每日平均確診人數從5月22日起逐週下降，目前仍維持相對低度的感染狀況，再次顯示完整接種疫苗確有一定程度的保護力，她籲請家長儘速帶孩子們完整接種疫苗。另自7月22日起，6個月至5歲幼童也將開始打第一劑莫德納小兒劑型疫苗，請家長逕洽醫院、診所預約施打，縣府團隊已著手規劃專屬快打站，將儘速公布周知。

宜蘭疫情方面，8日新增3名死亡個案，年齡介於50多歲至80多歲之間，且皆有慢性病史；3人皆為男性。其中1人未施打過疫苗、1人曾施打過1劑疫苗，另1人施打過3劑疫苗。他們分別於6月15日至7月3日期間確診，雖經搶救仍不敵病毒侵襲先後病逝。

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另外，新增確診學生數共45人、教職員工15人，累計共11017位學生、1241位教職員確診。

疫苗方面，宜蘭縣第一劑涵蓋率已達88.3%，第二劑涵蓋率已達81.5%，第三劑涵蓋率已達69.1%。衛生局指出，5-11歲的孩子打完第一劑疫苗後，相隔4-8週即可施打與前劑相同廠牌的第二劑疫苗；12-17歲的孩子們打完第二劑疫苗後，相隔5個月（150天）也可施打第三劑的BNT疫苗。

目前專為5-17歲學生服務的第18波疫苗快打站以及18歲以上縣民服務的第19波疫苗快打站，仍持續提供服務，請尚未完整施打疫苗的縣民踴躍前往施打，縣內合約醫療院所也可預約，請儘快完整接種疫苗。另自7月22日起，6個月至5歲幼童也將開始打第一劑莫德納小兒劑型疫苗，請家長逕洽醫院、診所預約施打，縣府團隊已著手規劃專屬快打站，將儘速公布周知。