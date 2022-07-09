雲林+785！新增5死亡　第三劑疫苗接種67.7%「突破全國平均」

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（9）日新增785例本土確診個案，分別為分別為斗六146例，虎尾100例，斗南89例，西螺65例，麥寮48例，北港、莿桐41例，古坑42例，臺西27例，崙背22例，水林、大埤23例，土庫22例，林內17例，二崙、四湖16例，元長15例，口湖、褒忠12例，東勢8例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋785例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增785例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-91歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有777人、確診者居家照護在管中有4308人。統計至7月8日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10809人接種、第2劑7745人接種；5-11歲BNT兒童疫苗第1劑已完成20178人接種、第2劑11107人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣累計206確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共71538例，其中累計206例為死亡。今日新增5例死亡確診個案，皆為男性介於60- 90多歲，分別有高血壓、 糖尿病、失智、中風、心血管與腎臟相關疾病等慢性病史，其中3位已完整接種疫苗，1位接種2劑 疫苗，1位未曾接種疫苗，死亡日期介於7/4至7/5，經由疾管署判定今日公告。

衛生局統計至7月8日，雲林縣COVID-19疫苗第一劑涵蓋率已達88.7%，高於全國的87.3%；第二劑涵蓋率已達82.4%，高於全國的81.2%；第三劑涵蓋率為67.7%，已突破全國平均的67.67%。

▲111年度統計本土累計確診數共71538例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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