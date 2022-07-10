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誇口月底開100家被諷「蛋塔效應」　廖老大現身飲料店大笑回應

記者許權毅／台中報導

台灣賽車教父廖老大跨足飲料店，位在台中環中路上的旗艦店10日正式開幕，許多民眾到場支持，甚至有遠從台北而來，也有人一次就買了100杯。廖老大表示，目前已經裝修好的加盟店有100家，預計第一波7月底就會開幕。對於有網路上質疑蛋塔效應，他則笑回確實加盟金低，一次有較多店家要開，會不會蛋塔效應大家拭目以待。

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

▲台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝，下同）

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廖老大透露，原先在嶺東科大附近有開一家別的飲料店，但一年虧損400萬，決定自己開設品牌，結果剛好搭上打龜號熱潮自己爆紅，有許多網友詢問是否可以加盟。沒想到7天內就有400組加盟，經過審核跟評估後，到目前約150家，也包含30家殘疾或低收等弱勢族群，並且除了加盟金36萬，剩下設備跟原料，都開出名單讓加盟主自己找廠商拿，不賺價差同時保有穩定品質。

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

廖老大說，因為加盟家相當低，甚至比開早餐店還便宜，有許多民眾湧入想加盟。但他也知道有時民眾會一頭熱，所以經過溝通，也幫對方評估，篩選到150家。此外加盟主要來上課培訓，也有的人上課考不過受挫淚崩，廖老大甚至跟對方說要退加盟也沒關係，錢都退給你。

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

廖老大表示，自己的目標是先幫助台灣人再走到國外。面對網路上說「蛋塔效應」，他坦言加盟金低，可能一次有很多店，但不代表公司制度錯，會不會有蛋塔效應大家拭目以待，不過他清楚品牌算是網紅店，也向加盟主說明，也可能前兩個月有熱潮，後續就是看各店如何維持品質跟服務。

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

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