高雄父女違停突開左邊車門　俄籍女遭擊落！手遭輾骨折

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名徐姓男子（38歲）9日晚間7時許載著12歲的女兒到復興一路一間飲料行買飲料，徐男貪圖方便違規在紅線區臨停，女兒突然打開左邊後車門，這時剛好一對俄籍夫婦騎車經過，當場被擊落，還擦撞到一輛正在行駛的車輛，導致俄籍太太被壓在車輪下，手部骨折，所幸送醫後沒有生命危險，雙方也都沒有酒駕，相關肇事責任有待進一步釐清。

▲徐姓男子的黑色轎車（左）疑似違停造成車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲俄籍夫妻的機車撞上路過的休旅車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新興警分局中正三路派出所9日晚間7時55分獲報，在新興區復興一路、靠近六合一路發生一起交通事故，員警到場瞭解後發現是一對俄籍夫妻（均70多歲）騎機車沿復興一路南下，行經該處時，徐男駕駛的黑色轎車違規在紅線上，而徐男的小女兒疑似未注意後方來車，直接開了左後車門準備下車，造成俄籍夫妻閃避不及，先擦撞車門後，又撞到一旁由吳姓男子（58歲）駕駛的轎車，導致俄籍太太手部捲入車下受傷。

員警獲報到場管制交通，並通報救護人員到場將騎車的夫妻2人送往大同醫院救治，駕駛均無酒駕，後續員警將依道路交通處罰條例55條、56-1條規定，違規紅線臨停及未注意後方狀況、開啟車門致肇事，對違規汽車駕駛人製單告發。

新興分局呼籲，民眾駕駛車輛停車時，切勿貪圖一時方便而違規臨停或停車，另於下車開啟車門時，應謹守「兩段式開車門」，先看照後鏡再轉頭往後查看，再輕推車門開啟約15公分，確認後方無來車時再下車，以避免發生交通事故。