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跟柯文哲合照被出征！百萬正妹網紅遭情勒「退追蹤」回應了

▲▼跟柯文哲合照被出征！百萬正妹網紅糟情勒「退追蹤」回應了。（圖／翻攝Jeannine 珍琳臉書）

▲珍琳PO出跟台北市長柯文哲的合照，卻被網友出征情緒勒索。（圖／翻攝Jeannine 珍琳臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

超過百萬粉絲追蹤的「情慾女王」網紅「Jeannine 珍琳」，因PO出上節目時與台北市長柯文哲的合照遭到出征。對此，柯文哲也直接到珍琳的貼文下方留言抱歉，「抱歉製造困擾！」

珍琳日前上《小姐不熙娣》節目，事後在臉書PO與出同為來賓的台北市長柯文哲合照，意外引起不喜歡柯文哲的網友圍攻，「唉！怎麼會跟他合照」、「不喜歡他～製造問題最多喜歡搶風頭一堆無厘頭的做法沒辦法接受」、「原本賞心悅目的畫面都給破壞了，唉～可惜了」、「極度厭惡的政客」、「請不要讓自己降低格調」，甚至有粉絲揚言要退追蹤。

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▲▼跟柯文哲合照被出征！百萬正妹網紅糟情勒「退追蹤」回應了。（圖／翻攝Jeannine 珍琳臉書）

▲▼柯文哲也在文章下方跟珍琳致歉。（圖／翻攝Jeannine 珍琳臉書）

▲▼跟柯文哲合照被出征！百萬正妹網紅糟情勒「退追蹤」回應了。（圖／翻攝Jeannine 珍琳臉書）

也有人感嘆，「連合照都會被出征，到底有多脆弱阿」、「一張照片讓綠色帝吧出征了！這應該是榮譽」、「謝謝妳的勇氣， 現在民主社會卻很容易被出征的」、「幫補血，底下各種情緒勒索笑死」、「沒想到一張照片還有排毒的功能，喜歡在台灣人民裡面分敵我，難怪國家強不起來」。

對此，柯文哲也到該篇貼文下方留言，「謝謝 Jeannine 珍琳，也抱歉製造困擾！我覺得妳的觀念很正確。一個社會除了政治、黨派以外，應該還有很多其他價值。例如彼此尊重、互相理解、分享自然又童顏的濾鏡，妳說對吧？」

▲▼跟柯文哲合照被出征！百萬正妹網紅糟情勒「退追蹤」回應了。（圖／翻攝Jeannine 珍琳臉書）

▲珍琳直言不怕粉絲情緒勒索。（圖／翻攝Jeannine 珍琳臉書）

事後，珍琳也發文感嘆，她不懂政治、也沒有色彩，沒想到一張跟節目來賓的合照可以挖出一堆的情勒大師要退追蹤，「我都不知道這些平常沒有按讚沒有留言的網友，怎麼通通在這個時候跳出來說要退追蹤呢？？？這個問題我想到現在還是想不透啊」。

珍琳表示，錄影期間覺得柯文哲很可愛，講話直接的反應又很好笑，工作過程充滿了歡笑，結束後才會單純拍照留念，這簡單的想法沒有任何政治色彩，如果粉絲要情緒勒索退追蹤，「我只能說慢走不送～玻璃心的情勒大使還是往別處去發展會比較好、我的脾氣真的不吃這一套。」

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