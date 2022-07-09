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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸入境放寬　華航8月「北京、成都往返台北」每週增至兩個航班

▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航。（圖／記者李毓康攝）

▲8月北京、成都-台北每週增至两个航班。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸6月將密切接觸者和入境人員的隔離時間和居家監測時間減半後，月底也開始陸續放寬英國、法國、德國、日本與韓國等125國入境防疫措施。對此，中華航空證實，目前華航北京、成都每週飛一班，8月起北京往返台北、成都往返台北航班均增至每週兩個班次。

中華航空/華信航空2022年7月、8月、9月營運航班信息近日已更新。兩岸航線持續飛航北京、成都、上海浦東及廈門，8月起北京及成都增為每週2班，桃園往返浦東增為每週9班，並配合中國大陸動態防疫政策，滾動檢視調整。華航香港航線自7月起增為每週7班，天天飛航；8月起再增加達每週10班載客服務。

因新冠疫情，2020年2月10日起，台灣往返大陸兩岸空運客運直航航線僅剩4航點（北京、上海、廈門及成都）。不過，對於近期兩岸都鬆綁入境政策，各界希望可以同步放寬包括兩岸航運在內的兩岸交流交往。

在6月15日例行記者會上，大陸國台辦發言人馬曉光在回答相關問題時曾表示，關於恢復航點運行，大陸方面沒有障礙。民進黨當局應該從善如流，回應企業和民眾需求。

對於馬曉光說法，陸委會當時回應稱，有關恢復兩岸空運客運航點，除考量旅運需求、整體疫情、防疫能量外，因執行涉及雙方許可，仍需經兩岸溝通。

此外，流行疫情指揮中心7日宣布， 即日起每週入境人數放寬至4萬人，並於14日起台灣民眾、持有居留證及所有來台轉機者登機前免附2天內PCR證明。此外，6月15日起台灣入境檢疫天數也改為「3+4」，3天居家檢疫+4天自主防疫。

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