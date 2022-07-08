　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東+376！新增4死　縣府籲長者及相關人員儘快施打第4劑

▲台東今日+376。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+376。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣8日新增376位確診者，338名民眾戶籍或居住地分在台東、38名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案34561人、居隔者1102人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/7下午16點為止，住院收治人數為49人、加強版集中檢疫所為28人、居家照護現管人數有2517人。

台東縣衛生局表示，今日新增1養護機構工作人員確診，縣內總計5養護、6監所、1身障機構群聚事件監控中，今日共新增15例確診個案。養護機構新增4員工確診；監所部分今日新增10人(2員工、8收容人)；身障機構新增1員工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，中央今日也公布台東有4例本土病例確診死亡個案，第1案為45歲男性，無接種疫苗;有糖尿病、心律不整、腎臟疾病史；第2案86歲男性，已接種2劑施苗;有高血壓、癌症疾病史；第3案88歲男性，無接種疫苗;有癌症、高血壓及腎臟疾病史；第4案45歲男性，已接種第1劑施苗;有糖尿病及肝臟疾病史。

台東縣衛生局呼籲確診個案如執行居家照護應落實7天隔離，請單獨一人一室勿離開房間，如隔離期間請務必觀察自身症狀變化.如出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀可採視訊診療方式請醫師開立藥物;若出現以下症狀時: 喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青請立即撥打119就醫或由住親友接送前往。

65歲以上長者、長照機構居民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者等，可接種第2次追加劑，以提升免疫力、保護健康。醫事人員、機場港埠、居家檢疫及航空機組員等，於高風險場域工作人員，也可以評估自身風險及意願後，接種第2次追加劑，如相關對象有意願接種者如第1次追加劑間隔已達5個月以上，即可攜帶黃卡及健保卡至縣內合約院所接種。

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
快訊／安倍中槍亡！醫院證實死因「失血過多」　心臟有彈孔
快訊／謝長廷曝安倍晉三「上周才允諾訪台」　悲喊：竟成最後一面
安倍遇刺離世！　曾po文曬「台灣鳳梨」大讚超好吃
安倍中槍身亡！　她列挺台事蹟：誰是真正朋友一看就知
快訊／戴資穎再度擊敗辛度！　收對戰7連勝挺進4強
安倍晉三離世　日本史上「在位最久首相」！出身背景超狂
安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩：一路好走
安倍晉三中槍不治！日本暫無推遲選舉計劃　自民黨選舉活動持續
快訊／安倍晉三身亡！　搶救後宣告不治
安倍晉三「槍擊現場還原」　30名特警在場！中彈5分鐘才拿到A

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他嗆5年級生享盡紅利！長輩曝「2關鍵」回擊：台灣經濟我們拚來的

花711元就抽「471萬元電動保時捷」　7-11慶亞洲第1萬店祭優惠

《不能說的秘密》定情鋼琴現身！北流辦「秘密制服日」變裝看展

APP寄杯「才有環保杯折扣」！她問1句遭店員丟5元　網曝優惠真相

安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩：一路好走

台東+376！新增4死　縣府籲長者及相關人員儘快施打第4劑

雲林+846！Novavax疫苗已配發診所　明起可預約施打

「自帶杯折5元」環保杯怎麼選？專家建議：用最久才是真環保

「砰砰」噴白煙！兇嫌連開2槍影片曝　網見時間差氣炸：反應也太慢

3類人登機免PCR「境外移入恐暴增」　指揮中心籲：確診滿7天再回台

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

他嗆5年級生享盡紅利！長輩曝「2關鍵」回擊：台灣經濟我們拚來的

花711元就抽「471萬元電動保時捷」　7-11慶亞洲第1萬店祭優惠

《不能說的秘密》定情鋼琴現身！北流辦「秘密制服日」變裝看展

APP寄杯「才有環保杯折扣」！她問1句遭店員丟5元　網曝優惠真相

安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩：一路好走

台東+376！新增4死　縣府籲長者及相關人員儘快施打第4劑

雲林+846！Novavax疫苗已配發診所　明起可預約施打

「自帶杯折5元」環保杯怎麼選？專家建議：用最久才是真環保

「砰砰」噴白煙！兇嫌連開2槍影片曝　網見時間差氣炸：反應也太慢

3類人登機免PCR「境外移入恐暴增」　指揮中心籲：確診滿7天再回台

安倍中槍亡！醫院證實死因為「失血過多」　子彈觸及心臟

前日相安倍中彈身亡　跨黨立委表達哀悼：台灣人萬分不捨

他嗆5年級生享盡紅利！長輩曝「2關鍵」回擊：台灣經濟我們拚來的

積家神還原浮世繪名作　翻轉錶殼雙面都有驚喜

球后山口茜連兩週輸給世界31位印尼小將　大馬大師賽8強止步

SCFI本周小跌1.41%、歐線因大船加入運價微跌　後續看好秋冬商品運輸

安倍晉三遭槍擊不治　國民黨「失去了一位好朋友」：致上最高敬意

安倍身亡、日圓急升　外媒憂「日央行寬鬆貨幣政策恐失去支持」

快訊／謝長廷曝安倍晉三「上周才允諾訪台」　悲喊：竟成最後一面

陸籍駐日評論員「哽咽」直播　陸網出征：中日友好安倍做了啥？

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

生活熱門新聞

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

台大國發所學生會對論文抄襲案「深表遺憾」

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機

日媒狂直播安倍　《東京電視台》竟播這個

安倍中彈這幕太衝擊　網：昂貴裝飾品

演講1分鐘「安倍晉三中2槍」　日人崩潰：動搖國本

逛好市多「一堆人狂挑底層鮮奶」　風向大逆轉！

光南27年仍不倒！　鐵粉曝關鍵：必買1神物

安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩

退伍11年「收教召令」手抖！網見軍階笑了

IG限動「1功能」超困擾！網+1：還不能關掉

連5天飆36°C灌雷雨！下周恐颱風發展

「兇嫌自衛隊工作3年」想殺安倍　網驚1細節怪怪的

更多熱門

相關新聞

雲林獲配發Novavax疫苗　明起可預約施打

雲林獲配發Novavax疫苗　明起可預約施打

雲林今（7）日新增846例本土確診個案，分別為分別為斗六153例，虎尾104例，斗南72例，西螺48例，北港46例，林內42例，麥寮39例，莿桐37例，土庫36例，元長33例，古坑30例，崙背、水林29例，二崙27例，大埤25例，口湖24例，臺西23例，四湖22例，褒忠19例，東勢8例個案分佈20鄉鎮。

環保局舉辦海洋油污染教育訓練及器材實作　提升應變能力

環保局舉辦海洋油污染教育訓練及器材實作　提升應變能力

饒慶鈴：感謝義消共同打造幸福安居環境

饒慶鈴：感謝義消共同打造幸福安居環境

國際熱氣球嘉年華！曙光光雕音樂會三仙台登場

國際熱氣球嘉年華！曙光光雕音樂會三仙台登場

台南周休日提供Novavax疫苗免預約接種

台南周休日提供Novavax疫苗免預約接種

關鍵字：

確診 追加劑 台東

讀者迴響

熱門新聞

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名

即／安倍晉三宣告不治　享壽67歲

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

刺殺安倍嫌犯認了！對前首相不滿想殺死他

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

安倍中槍新畫面　槍手走近舉槍瞄準連開2槍

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

《灌籃高手》電影預告19秒曝光！網噴淚認劇情

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面