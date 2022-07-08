台東+376！新增4死　縣府籲長者及相關人員儘快施打第4劑

▲台東今日+376。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣8日新增376位確診者，338名民眾戶籍或居住地分在台東、38名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案34561人、居隔者1102人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/7下午16點為止，住院收治人數為49人、加強版集中檢疫所為28人、居家照護現管人數有2517人。

台東縣衛生局表示，今日新增1養護機構工作人員確診，縣內總計5養護、6監所、1身障機構群聚事件監控中，今日共新增15例確診個案。養護機構新增4員工確診；監所部分今日新增10人(2員工、8收容人)；身障機構新增1員工。

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另外，中央今日也公布台東有4例本土病例確診死亡個案，第1案為45歲男性，無接種疫苗;有糖尿病、心律不整、腎臟疾病史；第2案86歲男性，已接種2劑施苗;有高血壓、癌症疾病史；第3案88歲男性，無接種疫苗;有癌症、高血壓及腎臟疾病史；第4案45歲男性，已接種第1劑施苗;有糖尿病及肝臟疾病史。

台東縣衛生局呼籲確診個案如執行居家照護應落實7天隔離，請單獨一人一室勿離開房間，如隔離期間請務必觀察自身症狀變化.如出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀可採視訊診療方式請醫師開立藥物;若出現以下症狀時: 喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青請立即撥打119就醫或由住親友接送前往。

65歲以上長者、長照機構居民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者等，可接種第2次追加劑，以提升免疫力、保護健康。醫事人員、機場港埠、居家檢疫及航空機組員等，於高風險場域工作人員，也可以評估自身風險及意願後，接種第2次追加劑，如相關對象有意願接種者如第1次追加劑間隔已達5個月以上，即可攜帶黃卡及健保卡至縣內合約院所接種。